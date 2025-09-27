Polska ortografia od lat uchodzi za jedną z najtrudniejszych w Europie. Mnóstwo zasad, wyjątków i pułapek sprawia, że nawet osoby dorosłe i dobrze wykształcone potrafią się czasem pomylić. „Rz” czy „ż”? „Ó” czy „u”? Razem czy osobno? - te pytania wciąż budzą wątpliwości. Właśnie dlatego warto regularnie sprawdzać swoją wiedzę i odświeżać zasady, aby uniknąć błędów w codziennym pisaniu. Nasz dzisiejszy quiz rozwieje twoje wątpliwości i pokaże, czy faktycznie jesteś mistrzem ortografii! Powodzenia!

Quiz. Sobotnia ortografia. Sprawdź, czy piszesz bezbłędnie! Pytanie 1 z 10 Która forma jest poprawna? Adrian kupił zasuwkę ogrodową Adrian kupił zasówkę ogrodową Następne pytanie