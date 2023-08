QUIZ. Sobotnia ortografia. Słowa zaczynające się od samogłoski. 8/10 tylko dla orłów

powrót do przeszłości

QUIZ. Co oznaczają te skróty? Używasz ich na co dzień, ale na pewno choć raz się pomylisz!

QUIZ. Mieszczuchy nie mają dużych szans na komplet punktów. Sprawdź, co wiesz o wsi i żniwach

Quiz z ortografii tym razem dotyczy tylko i wyłącznie słów, z samogłoską na przedzie. Staraliśmy się wybrać takie, przy których będzie się trzeba przynajmniej chwilę zastanowić. Wierzymy jednak, że poradzicie sobie bez większych problemów. Wynik 8/10 będzie powodem do dumy. Podołacie wyzwaniu? Zachęcamy rzecz jasna do chwalenia się rezultatem w mediach społecznościowych i zapraszania znajomych do zmierzenia się z tymi wyrazami.