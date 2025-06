Nowy kleszcz w Europie! Naukowcy biją na alarm: jest zagrożeniem dla życia

Spis treści

Nowy gatunek kleszcza grasuje po lasach. Naukowcy przestrzegają

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które od lat stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Choć wydają się niepozorne, mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu czy babeszjoza. Ich aktywność zaczyna się już wczesną wiosną i trwa do późnej jesieni, a zmieniający się na świecie klimat sprzyja ich ekspansji na nowe tereny. W ostatnim czasie to m.in. w Turcji odkryto inwazyjny gatunek zagrażający życiu ludzi i zwierząt. To Haemaphysalis longicornis, znany również jako kleszcz długorogi, pochodzący z Azji Wschodniej.

Haemaphysalis longicornis w Turcji

Haemaphysalis longicornis, zwany także kleszczem długorogim lub azjatyckim pochodzi z Azji Wschodniej, a dokładnie z Chin, Japonii i Korei. Jest wyjątkowy z uwagi na zdolność do rozmnażania bezpłciowego (parthenogenezy), co oznacza, że populacje mogą rosnąć nawet bez udziału samców. Kleszcz ten jest wektorem co najmniej 30 patogenów, w tym m.in. bakterii Borelia, Rickettsia, Coxiella i wirusów takich jak SFTSV (wirus ciężkiej gorączki z trombocytopenią). Według serwisu Daily Sabah, w Turcji po raz pierwszy zwrócono uwagę na tego kleszcza w 2023 roku, gdy jedna z osób zauważyła nietypowego pasożyta na swoim ciele i przekazała go do badań.

Nie tylko obserwujemy wzrost populacji, ale także oceniamy obecność i rozpowszechnienie organizmów chorobotwórczych. Haemaphysalis longicornis występuje powszechnie w Chinach i Australii, a po 2017 r. dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie wywołał poważne problemy zdrowotne u zwierząt. Teraz po raz pierwszy został udokumentowany w Turcji - mówił prof. Adem Keskin, cytowany przez serwis Daily Sabah.

Türkiye'de yeni bir kene türü tespit edildi.Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ve Haemaphysalis longicornis adı verilen istilacı tür, 30'dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor. pic.twitter.com/s5HnUIqq7G— Aykırı (@aykiricomtr) June 9, 2025

Jak chronić się przed kleszczami? Oto, co musisz wiedzieć

Kleszcze to niepozorne, ale niezwykle groźne pasożyty, które mogą przenosić poważne choroby. Właśnie dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak skutecznie się przed nimi chronić zarówno podczas spacerów po lesie, jak i codziennych aktywności na świeżym powietrzu. O czym pamiętać?

Stosuj środki odstraszające DEET

Ubieraj jasne i zakrywające ciało ubrania

Unikaj wysokiej trawy i zarośli

Dokładnie sprawdzaj ciało po powrocie z terenów zielonych

Weź prysznic po powrocie do domu

Zabezpiecz zwierzęta domowe np. obrożą.