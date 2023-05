Quiz z ortografii to w tym przypadku wyprawa do świata dwuznaków! "Rz", "ch", czy może "dż"? Ten test może zawierać podchwytliwe pytania, ale wierzymy, że poradzicie sobie znakomicie. Jeśli zdobędziecie powyżej 8/10, to z pewnością będzie to powód do dumy. Nie zapomnijcie pochwalić się rezultatem swoim koleżankom i kolegom!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Skomplikowane słowa z dwuznakami! Bez 8/10 nie pokazuj się polonistce Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną pisownię: grzechotka grzehotka gszechotka Dalej