Nasz najnowszy quiz dotyczyć będzie wiedzy ogólnej. Sprawdzimy, co wiecie m.in. o historii, geografii czy motoryzacji, zadając pytania z popularnych teleturniejów. Przygotowaliśmy po dwa pytania z "Jednego z dziesięciu" ; "Postaw na milion" ; "Awantury o kasę" ; "Va banque" oraz "Miliard w rozumie". Razem będzie ich dziesięć! Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna.

Jeśli lubicie i regularnie oglądacie polskie teleturnieje, bez problemu poradzicie sobie z naszym quizem. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła i powodzenia!

Na początek coś łatwego. Jaki język urzędowy obowiązuje w Panamie? hiszpański portugalski angielski

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.