Spis treści

Tłusty Czwartek 2025. Kiedy w tym roku jest Tłusty Czwartek?

Najchętniej obchodzonym świętem w naszym kraju bez wątpienia jest m.in. tłusty czwartek. W 2025 roku dzień ten wypada dokładnie 27 lutego. Dla wielu Polaków to okazja, by bez wyrzutów sumienia delektować się pysznymi słodkościami w postaci pączków. Właśnie wtedy kolejki do cukierni i kawiarni będą ustawiać się już od wczesnych godzin porannych, bowiem każdy chce skosztować, choć kawałek ulubionego deseru.

Tłusty Czwartek - data. Kiedy wypada Tłusty Czwartek?

Tłusty Czwartek jest świętem ruchomym, ponieważ jego data zależy od daty Wielkanocy. Jest to jednak zawsze ostatni czwartek przed Środą Popielcową (również świętem ruchomym), która w tradycji chrześcijańskiej wyznacza początek Wielkiego Postu, czyli okresu wstrzemięźliwości od obfitego jedzenia. Tłusty Czwartek może więc wypaść w okresie między 29 stycznia a 4 marca. O ile w 2025 roku Tłusty Czwartek przypada na 27 lutego, w przyszłym roku pączkami będziemy się zajadać wcześniej, bo 12 lutego i podobnie w roku 2027 - Tłusty Czwartek wypadnie już 4 lutego. Skąd jednak wzięła się tradycja jedzenia pączków na koniec lutego? Mało kto o tym wie, a to bardzo ciekawa historia.

Tłusty Czwartek - historia święta

Tłusty Czwartek ma swoje korzenie w starożytnym Rzymie, gdzie obchodzono go jako święto zakończenia zimy i radości z nadchodzącej wiosny. W Polsce tradycja ta sięga XVII wieku, choć wówczas pączki różniły się znacznie od tych, które znamy dzisiaj. Były cięższe i słodsze. Dopiero w XVIII wieku zaczęły przybierać formę zbliżoną do współczesnych, dzięki zmianie rodzaju ciasta, co sprawiło, że stały się lżejsze i delikatniejsze w smaku. Początkowo pączki były nadziewane konfiturami, choć pojawiały się także wersje z alkoholem w środku.

Tłusty czwartek - skąd wzięła się tradycja jedzenia pączków?

Tradycja jedzenia słodkich pączków końcem lutego sięga w naszym kraju dawnych czasów, bo jeszcze XVI wieku. Czemu jednak służyć miało zajadanie się słodkościami? Okazuje się, że wszyscy wówczas chcieli najeść się do syta tuż przed 40-dniowym postem, którego w tamtym czasie surowo przestrzegano. Co prawda, dziś ścisły post nie już przestrzegany przez większość wiernych, lecz tradycja tłustego czwartku nadal pozostała i jest chętnie praktykowana.