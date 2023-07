QUIZ. Umiesz mówić po polsku? Odgadnij, które wyrazy przekręciliśmy! 7/10 to minimum, żeby móc spojrzeć w lustro

Muzeum Wsi Lubelskiej. Żnęli żyto aż miło. Do Lublina przyjechali turyści z całego świata

To trzeba zobaczyć

QUIZ. Przysłowia o wakacjach, słońcu i odpoczynku. Podajemy początek, a Wy musicie znać zakończenie Pytanie 1 z 13 Na słońce i na śmierć nigdy... wprost patrzeć nie można. się nie czeka, bo same przychodzą. się nie porywaj. Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.