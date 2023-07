Czy na pewno umiesz mówić po polsku? Każdemu chyba z nas wydaje się, że owszem! Ten quiz przygotowaliśmy dla was dla zabawy, żebyście mogli sprawdzić, czy język polski nie ma przed wami żadnych tajemnic. Wybraliśmy dziesięć wyrazów, które nie należą do najłatwiejszych. Waszym zadaniem jest wybranie, który wyraz jest poprawny. W każdym pytaniu znajdziecie jeden poprawny wyraz i dwie formy, które zostały przez nas nieco zmodyfikowane. Wynik 7/10 będzie satysfakcjonujący, chociaż życzymy 10/10! Zapraszamy do zabawy! Koniecznie pochwal się znajomym.

QUIZ. Umiesz mówić po polsku? Odgadnij, które wyrazy przekręciliśmy! 7/10 to minimum, żeby móc spojrzeć sobie w twarz