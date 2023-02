Wiedziała, co zrobić

QUIZ. Najsłynniejsze cytaty z dzieł Szekspira. Co pamiętasz z lektur szkolnych?

William Szekspir jest najczęściej cytowanym anglojęzycznym pisarzem na świecie. Nic dziwnego, bo jego dzieła są skarbnicą cytatów, które często tak dobrze opisują naturę ludzką, że pomimo upływu lat nie tracą na aktualności. Sukces Szekspirowi przyniosły zarówno komedie, jak i tragedie, co udawało się niewielu pisarzom. Z twórczością Szekspira mierzą się już uczniowie, ponieważ stanowi ona część kanonu lektur szkolnych. Ten quiz jest poświęcony właśnie cytatom z dzieł Szekspira. Sprawdźcie, ile z nich znacie! Zdobędziesz komplet punktów?

QUIZ. Najsłynniejsze cytaty z dzieł Szekspira. Co pamiętasz z lektur szkolnych? Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Z którego dzieła pochodzi cytat: "Być albo nie być! Oto jest pytanie!"? z Makbeta z Hamleta z Romea i Julii Dalej

