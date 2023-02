Makabryczna próba samobójcza. Policjanci uratowali 37-latka

Spytał nauczycielki, czy przyjdzie do szkoły bez majtek. Jest reakcja

Pojawili się w ostatniej chwili i w tym zdaniu nie ma ni krzty przesady...Policjanci ze Stoczka Łukowskiego otrzymali informację od mieszkanki miasta, że mąż jej wybiegł wzburzony z domu oznajmując wprzódy, że „skończy ze sobą“. Natychmiast jęli szukać 37-letniego desperata, który mówił to całkiem serio. Odnaleźli go na opuszczonym, zamkniętym placu, gdzie siedział w aucie. Obok niego zaś wielka butla z gazem propan-butan, który sprawił już, że mężczyzna stracił przytomność. Lekarzom udało się go uratować, nie mieli wątpliwości, że pomoc przybyła w ostatniej chwili.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia