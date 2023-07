i Autor: Universal Studios Kadr z filmu "Oppenheimer".

Sprawdź się! To tylko 10 pytań

QUIZ. Już wiesz, kto zagrał Oppeneheimera. My pytamy o inne biograficzne role gwiazd

sch 5:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Witajcie w naszym teście, w którym tym razem sprawdzimy Waszą filmową wiedzę. W kinach króluje "Barbie" i "Oppenheimer". My zapytamy Was o dziesięć innych, znanych ról w biograficznych filmach. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że prawdopodobnie żaden film nie ma przed Wami tajemnic. Do dzieła!