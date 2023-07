Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami. W związku z tym dziś proponujemy Wam quiz, z którego dowiecie się, czy dalibyście sobie radę w roli posła. Mamy dla Was 10 pytań. Dotyczą one pracy posłów i ich roli w życiu publicznym. Pokażcie, na co Was stać!

Czy nadajesz się na posła? Minimum 7/10 i możesz startować w wyborach Pytanie 1 z 10 1. Do Sejmu może startować osoba, która ma ukończone: 18 lat 21 lat 30 lat Dalej

