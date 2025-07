Szukają fachowców z Polski. Oferują nawet 18 tys. zł miesięcznie!

Spis treści

Choć skala emigracji zarobkowej z Polski nie jest już tak duża jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, to wciąż wielu naszych rodaków decyduje się na wyjazd do pracy za granicę. Powody są różne – wyższe wynagrodzenia, lepsze warunki socjalne czy większe możliwości rozwoju zawodowego. Kraje Europy Zachodniej, w tym także państwa skandynawskie, nadal chętnie zatrudniają polskich specjalistów, szczególnie w branżach technicznych, gdzie odczuwalny jest poważny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

Dania szuka rąk do pracy. Zarobki sięgają 18 tys. zł brutto

Dania od lat zmaga się z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, co skłania tamtejsze firmy do poszukiwania pracowników za granicą. Obecnie warsztat Quick Autoservice z Kopenhagi oferuje polskiemu blacharzowi zatrudnienie na stałe z pensją od 32 000 DKK miesięcznie brutto (ok. 18 200 zł).

Warunki zatrudnienia w Quick Autoservice

Quick Autoservice to renomowany warsztat samochodowy zlokalizowany w centrum Kopenhagi. Firma oferuje:

Umowę o pracę na czas nieokreślony

Wynagrodzenie od 32 000 DKK brutto miesięcznie

Pracę od poniedziałku do piątku

Wsparcie w przeprowadzce i adaptacji

Wymagania obejmują doświadczenie w prostowaniu, spawaniu oraz naprawie karoserii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Jak wyglądają koszty życia w Kopenhadze?

Choć zarobki w Danii są atrakcyjne, warto pamiętać o wysokich kosztach życia. Wynajem kawalerki w Kopenhadze może kosztować od 8 000 do 12 000 DKK miesięcznie (ok. 4 500–6 800 zł). Dodatkowo ceny żywności i usług są znacznie wyższe niż w Polsce, więc warto wziąć to pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe.

Dalsza część artykułu znajduje się pod sondą.

Sonda Co skłoniłoby Cię do podjęcia pracy sprzątaczki za granicą? Wysokie zarobki - 10+ tys. zł miesięcznie to bardzo atrakcyjna oferta Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i nauki języka obcego Stabilne zatrudnienie na czas nieokreślony bez wymagań wykształcenia Nic - wolę pozostać w Polsce mimo niższych zarobków

Praca za granicą. Nie tylko Dania szuka pracowników

Jakiś czas temu pisaliśmy o wyjątkowo dobrej ofercie pracy w Niemczech, gdzie pracodawca oferował nawet 16 tys. zł zarobku w miesiąc przy zbiorach truskawek, więcej informacji znajdziecie tutaj: Nawet 16 tys. zł brutto za pracę na polu. Niemcy pilnie szukają chętnych. To jednak jedna z wielu ofert, bowiem tych jest o wiele więcej. Jeśli więc jesteście zainteresowani pracą za granicą, warto śledzić informacje w sieci i dodać się do grup na Facebooku, w których użytkownicy dzielą się wiadomościami w tym temacie.