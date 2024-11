QUIZ. Jakie urzędy kryją się za tymi skrótami? Wynik 8/10 to powód do dumy

Rozszyfrujcie podane przez nas skróty. Wszystkie pytania dotyczą nazw urzędów. W tym quizie łatwo nie będzie, dlatego wynik 8/10 można uznać za powód do dumy! Do wyboru macie trzy propozycje, z spośród których tylko jedna jest prawidłowa. To sprawia, że nawet nie znając dobrej odpowiedzi, można się jej domyślić. Trzeba tylko mocno pogłówkować. Powodzenia!

QUIZ. Jakie urzędy kryją się za tymi skrótami? Pytanie 1 z 10 Co oznacza skrót NFZ? Narodowa Fundacja Zdrowia Nasz Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Dalej

