Trzy osoby i dwa psy nie żyją. Tragedii można było uniknąć. Ważne słowa strażaka

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-07 9:49

Przyjechali do Puław odpocząć, nabrać sił na następny tydzień. Zrobili grilla w dobrym towarzystwie. Okrutny los miał inne plany. Mariola K. (+36 l.), jej brat Marcin P. (+34 l.) i ich przyjaciółka Małgorzata P. (+34 l.) nie żyją. Trójkę młodych ludzi zabił bezlitosny tlenek węgla. Po tragedii ważny apel skierował przedstawiciel straży pożarnej.

Ciała trzech osób w domu jednorodzinnym w Puławach

i

Autor: Policja Puławska/ Materiały prasowe
  • Wracamy do tragedii w Puławach. Na Lubelszczyźnie znaleziono ciała trzech osób i dwóch psów. W domu jednorodzinnym wykryto tlenek węgla, zwany czadem lub "cichym zabójcą".
  • Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny i okoliczności tragedii. Strażak z KP PSP w Puławach nie zostawia złudzeń - tragedia ma związek z początkiem sezonu grzewczego w Polsce.
  • - Dlatego apelujemy do wszystkich, aby montować czujniki tlenku węgla, które mogą zapobiec podobnej tragedii w przyszłości - podkreślił kapitan Emil Głogowski.

Puławy: Tlenek węgla w domu. Trzy osoby nie żyją

Ciała Marioli, Marcina i Małgorzaty oraz dwóch psów znaleziono w poniedziałek (6 października 2025) w domu przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach.

- Do policjantów z patrolówki podszedł mężczyzna, który powiadomił ich, że nie wie co dzieje się z sąsiadami, gdyż nie wyszli jak co rano z domu - opowiedziała nam nadkom. Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach. Policjanci weszli do wskazanego budynku, od razu wyczuli woń gazu. - W pomieszczeniu kuchennym na łóżku leżał nieprzytomny mężczyzna, w pokoju obok, na łóżku dwie kobiety, również nieprzytomne, bez oznak życia - dodała.

Wezwani ratownicy nie mogli już nic zrobić. Psy także nie żyły. Najprawdopodobniej zabił ich tlenek węgla. Kpt. Emil Głogowski, rzecznik prasowy KP PSP w Puławach potwierdza, że strażacy przybyli na miejsce zanotowali znacznie przekraczające normy stężenie tego bezwonnego i śmiertelnie niebezpiecznego gazu. Ekspert ma ważny apel, związany z tragedią!

- Ewidentnie tutaj te zdarzenia mają charakter związany z sezonem grzewczym, który się rozpoczął. Ten sezon w tej chwili już pochłonął na terenie powiatu pierwsze trzy ofiary. Dlatego apelujemy do wszystkich, aby montować czujniki tlenku węgla, które mogą zapobiec podobnej tragedii w przyszłości - powiedział kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy KP PSP w Puławach. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Czytaj też: Mariola, Małgosia i Marcin nie żyją. Jeszcze w piątek bawili się przy grillu. "W szoku byłam, jak się dowiedziałam"

Tragedia w Puławach. Troje młodych ludzi śmiertelnie zatruło się czadem
15 zdjęć

Lokalna społeczność w szoku po tragedii

Ulica 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego biegnie wzdłuż Wisły, w bok od starego mostu przez rzekę. Spokój, sielanka, kilkadziesiąt ładnych, czasami przedwojennych domów, potem ogródki działkowe. Takiej tragedii tam jeszcze nie było. - Normalni, pozytywni ludzie, psiaki fajne mieli. Boże mój... - starszy pan chowa twarz w rękach, kiedy dowiaduje się co się stało.

Rodzeństwo pochodziło ze Świdnika, pani Małgorzata zaś ze Radomia. Auta z takimi rejestracjami właśnie stały na chodniku przed furtką. - Przyjeżdżali na weekendy, żeby sobie posiedzieć. Ja w szoku byłam, jak się dowiedziałam. Mąż poleciał i kupił czujnik od razu, bo mamy gaz - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Rozalia Skoczylas, która mieszka niedaleko domu, w którym doszło do tragedii.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Nasza redakcja przyłącza się do apeli strażaków ws. czujników tlenku węgla. "Cichy zabójca" nie ma litości dla nikogo. Zadbajmy o bezpieczeństwo! Dobre rady znajdziecie na stronach Komend Wojewódzkich PSP.

Polecany artykuł:

W domu leżały ciała trzech młodych osób i dwóch psów. Wiemy, kim są ofiary
Tlenek węgla - kiedy powstaje? Jakie są objawy zatrucia czadem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TLENEK WĘGLA
POLICJA PUŁAWY