Koszmarne odkrycie w domu jednorodzinnym. Trzy osoby nie żyją!

Puławy: Trzy osoby nie żyją. Tlenek węgla w domu

Ogromna tragedia w Puławach na Lubelszczyźnie. Ciała trzech osób ujawniono w poniedziałek (6 października) przed południem. - W wyniku zdarzenia śmierć poniosły 3 osoby, 2 kobiety i mężczyzna – powiedział kapitan Emil Głogowski, zastępca Rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Puławach, cytowany przez portal lpu24.pl. W budynku strażacy stwierdzili obecność tlenku węgla. Czad jest nazywany "cichym zabójcą". - Do policjantów z patrolówki, przejeżdżających ulicą 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego podszedł mężczyzna, który powiadomił ich, że nie wie co dzieje się z sąsiadami, gdyż nie wyszli jak co rano z domu - przekazuje Puławska Policja.

- Policjanci weszli do wskazanego budynku. Wyraźnie wyczuwalna była woń gazu. W pomieszczeniu kuchennym na łóżku leżał nieprzytomny mężczyzna, w pokoju obok, na łóżku dwie kobiety, również nieprzytomne, bez oznak życia. Niestety, okazało się, że wszystkie osoby znalezione w budynku nie żyją. To 34-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta ze Świdnika oraz 34-letnia kobieta z Radomia. W mieszkaniu zostały także znalezione dwa martwe psy - informują nas policjanci z KPP w Puławach.

Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Ciała zmarłych zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. - Przypominamy o potrzebie stosowania czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach oraz domach. Najbardziej tragiczne pożary występują w nocy, kiedy mieszkańcy śpią. Urządzenia te zaalarmują mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia. Czujki ratują życie - przekazali strażacy z KP PSP w Puławach.

Czad, czyli tlenek węgla: skąd się bierze?

Strażacy przypominają, że tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.:

drewna,

oleju,

gazu,

benzyny,

nafty, propanu,

węgla,

ropy.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

- Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych - czytamy na stronie KW PSP w Gdańsku.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].