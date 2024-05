Jak on to zrobił?

Nazwę jednej z najdłuższych (ponad‭ ‬1300‭ ‬metrów)‭ ulic w Lublinie wytłumaczyć nietrudno.‭ ‬Arteria,‭ ‬której historia sięga‭ ‬1786‭ ‬roku,‭ ‬biegnie bowiem wprost ku rogatkom lubartowskim,‭ ‬w kierunku Lubartowa.‭ ‬Wytyczenie ulicy i stawianie przy niej budynków możliwe było dzięki uprzątnięciu zrujnowanych już wtedy zupełnie murów miejskich i zrobienie tym samym miejsca na place budowy.‭

Resztki tychże umocnień można jeszcze zobaczyć zapuszczając się na podwórko pod numerem 25. Pozostałości zbudowanej jeszcze za Kazimierza Wielkiego baszty odkryto dopiero w 1988 roku, kiedy to osunęła się skarpa odsłaniając ruiny. To rekonstrukcja z lat 90-tych XX wieku, ale robi wrażenie.

Naprzeciwko zaś, tam, gdzie dzisiaj jest ogrodzony plac (to wstydliwy temat, miało być tam pięknie z racji nowej inwestycji, a jest... jak jest) był onegdaj największy targ w Lublinie, a także dworzec autobusowy. W latach PRL można zaś było zjeść ciastko i napić się kawy w kawiarni Pod Arkadami. Co ciekawe,‭ ‬Lubartowska w takim kształcie istnieje jednak dopiero od roku... 1991.‭ ‬Wcześniej,‭ ‬mniej lub bardziej formalnie podzielona była na dwie ulice:‭ ‬od Ratusza do ulicy Kowalskiej i dalej,‭ ‬aż po rogatki.‭

A nazw tej krótszej,‭ ‬liczącej około‭ ‬300‭ ‬metrów części, było bez liku.‭ ‬Początkowo chciano,‭ ‬aby nazywać ją ul.‭ ‬Porządkową.‭ ‬Miało to podkreślać doniosłą rolę powstałej w‭ ‬1780‭ ‬roku Komisji Dobrego Porządku dla miasta Lublina.‭ ‬Złożona przede wszystkim z wykształconych,‭ ‬nowocześnie myślących osób,‭ ‬miała za zadanie nadzorować i usprawniać działania władz miejskich.‭ ‬Porządkowa nie przyjęła się i już w‭ ‬1797‭ ‬roku ulicę nazywano Nową,‭ ‬rzadziej Nowoplanowaną.‭

-‭ ‬Piękne są z tej ulicy widoki na łąkę,‭ ‬zamek i góry‭; ‬przerzyna ją rzeka Czechówka na której jest most ozdobny z żelaznemi kolumnami i galerją‭ ‬-‭ ‬opisuje Seweryn Sierpiński w‭ ”‬Obrazie miasta Lublina‭” ‬z‭ ‬1839‭ ‬roku.‭

Następne zmiany dosięgły ją dopiero w‭ ‬1950‭ ‬roku,‭ ‬kiedy to zyskała miano ul.‭ ‬Stalingradzkiej.‭ ‬Nie na długo na szczęście.‭ ‬Rady Delegatów‭ – ‬kolejna nazwa utrzymała się aż do‭ ‬1991‭ ‬roku,‭ ‬od kiedy to Lubartowska sięga od Placu Łokietka po Unicką.‭ ‬Tak jak i dzisiaj,‭ ‬była jedną z ważniejszych ulic śródmieścia,‭ ‬co przekładało się na jej stan:‭ ‬w‭ ‬1886‭ ‬roku była trzecią,‭ ‬po Krakowskim Przedmieściu i Zamojskiej,‭ ‬wybrukowaną ulicą miasta.‭

‭Dużo ciekawiej robiło się po przekroczeniu Czechówki, dziś płynącej w podziemnym korytarzu wzdłuż dawnej trasy W-Z. Obecność w niedalekim sąsiedztwie dworca PKS i targowiska sprawiała, że Lubartowska w tym rejonie żyła swoim rytmem.

‭- Mety, szemrane towarzystwo, prostytutki, potem waluciarze - wspomina starszy mieszkaniec Lubartowskiej przyznając, że opinie o dość niebezpiecznej miejscówce, jaką była Lubartowska nie były mocno przesadzone. Alkohol i płatną miłość można tam było kupić o każdej godzinie dnia i nocy. Ale jak zwykle nie jest to jednoznaczne. - Oprócz cwaniaków i złodziejskiej braci mieszkało tu wiele porządnych ludzi. Profesorowie nawet byli, żołnierze, sportowcy.

‭Do tych ostatnich, który wprawdzie nie mieszkał na Lubartowskiej, ale często ją odwiedzał, należał Henryk Kukier. Słynny lubelski bokser stoczył wiele walk w Koziołku...

Hala Koziołek to... dzisiejszy Bazar, należący do LSS supermarket. Budynek powstał na przełomie...1938 i 1939 roku, miał być właśnie halą targową. Po wojnie zaś stał się halą sportową nazwaną Koziołek, potem na krótko kinem tak samo nazywanym. W 1964 roku przejęli go spożywcy i po zakupy można chodzić do dziś.

‭W pobliżu działała restauracja Sportowa, z wyszynkiem, a jakże. Ale jakże to pić wódkę i patrzeć na halę sportową? Restaurację zamknięto, a na jej miejscu pojawił się bar Pośpiech. Działa do dziś.

‭- Pamiętam taki obrazek, który wisiał na ścianie: dorodny chłopiec tłumaczył swemu rachitycznemu koledze, że jest duży, bo jada w Pośpiechu - wspomina lata osiemdziesiąte bywalec baru. - Smak tych potraw się nie zmienił.

‭Wielu miejsc już nie ma i to nawet fizycznie. Zniknęła smażalnia ryb z rogu Lubartowskiej i Biernackiego, po stacji benzynowej nie ma śladu, a w pobliżu Smażalni (przez ponad pół wieku w lokalu nieopodal wjazdu w ul. Czwartek podawano tam smażoną na smalcu kiełbasę i dwa rodzaje piwa: małe i duże) jest sklep spożywczy.

‭- Bywalcy przychodzili na piwko, choć miejsce wyjątkowo niefortunne. Dosłownie naprzeciwko, w bramie pod 44 był komisariat milicji - opowiada rodowity mieszkaniec dzielnicy. Lubelak, jak o sobie mówi.

Po Lubelskiej Fabryce Wag także pozostało jedynie wspomnienie. Tak jak po warsztacie kowalskim, działającym na placu pomiędzy Lubartowską a Sierocą, który podkuwał konie jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych. A to już prawie 40 lat temu.

Niektóre budynki zaś mają się świetnie i nie zmieniły prawie swojego przeznaczenia.

- Szpital żydowski w Lublinie powstał z inicjatywy i dzięki funduszom Gminy Żydowskiej w Lublinie. Przy ul. Lubartowskiej 83 w 1886 r. zbudowano dwukondygnacyjny budynek w stylu eklektycznym według projektu Mariana Jarzyńskiego. Pierwotnie szpital był przystosowany do leczenia 56 chorych. Z czasem na działce szpitalnej powstała kostnica, stajnia oraz budynki mieszkalne. W budynku mieściła się również mała synagoga. W 1939 r. lubelski szpital żydowski uchodził za jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce - czytamy na stronie Wirtualny Sztetl o dzisiejszym szpitalu ginekologiczno-położniczym. - 27 marca 1942 r. Niemcy zamordowali wszystkich chorych leżących w szpitalu.

A obok niego piękni się Jeszywas Chachmej Lublin. Lubelska Szkoła Mędrców założona w Lublinie przez rabina Majera Jehudę Szapirę w 1930 roku była największą uczelnią talmudyczną na świecie.

Podobno nawet jeśli na niej nie bywał, o Lubartowskiej każdy w Lublinie słyszał. Jakie są Państwa wspomnienia o tym pełnym ciekawych historii miejscu?

