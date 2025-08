Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Duma polskiej hodowli znów na sprzedaż

Dni Konia Arabskiego ruszają w Janowie Podlaskim – jedno z najważniejszych wydarzeń dla hodowców koni czystej krwi arabskiej w Polsce i na świecie.

56. aukcja Pride of Poland odbędzie się w niedzielę wieczorem – wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym z renomowanych stadnin w Janowie, Michałowie i Białce.

Gwiazdami aukcji będą klacz Adelita (Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych) i Wencedora (Czempionka Polski Klaczy Rocznych).

Spodziewani kupcy m.in. z Arabii Saudyjskiej, ZEA, USA, Australii i krajów UE.

Nowość: Emirates Arabian Horse Global Cup – pokaz pod patronatem szejka ZEA, z nagrodami finansowymi dla zwycięzców klas.

Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozpocznie się w piątek – zaprezentowanych zostanie 115 koni ocenianych w 15 klasach.

Summer Sale – druga aukcja w poniedziałek, wystawione: 24 klacze i 4 ogiery, także z prywatnych hodowli.

Duma polskiej hodowli

Tegoroczna edycja przyciągnie uwagę hodowców z całego świata. Kulminacyjnym punktem będzie aukcja Pride of Poland, która odbędzie się w niedzielny wieczór. Do licytacji wystawiono 14 klaczy z państwowych stadnin – Janów Podlaski, Michałów i Białka – oraz jedną z hodowli prywatnej. - Zależy nam, żeby podtrzymywać tradycję. Wyniki aukcji są bardzo ważne, są taką „wisienką na torcie”, ale nie są najistotniejsze. Polskie konie czystej krwi arabskiej są marką na świecie i chcemy tę renomę podtrzymywać - powiedział PAP dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz.

Gwiazdy tegorocznej aukcji

W centrum zainteresowania znajdzie się m.in. klacz Adelita – zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka światowej sławy ogiera Kahil Al Shaqab. Licytowana będzie także Wencedora – Czempionka Polski Klaczy Rocznych i prawnuczka legendarnego Eksterna.

Organizatorzy spodziewają się gości m.in. z Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, USA, Australii i krajów Europy Zachodniej.

Mimo że hodowla koni arabskich w Europie osłabła, a prym wiodą obecnie kraje Bliskiego Wschodu, Polska nie zamierza oddawać pola. Dzięki takim wydarzeniom jak Dni Konia Arabskiego Janów Podlaski wciąż pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie światowej hodowli.

Pokazy, czempionaty i międzynarodowy debiut

Dni Konia Arabskiego rozpoczną się już w czwartek wyjątkowym pokazem Emirates Arabian Horse Global Cup – po raz pierwszy organizowanym w Polsce. Wydarzenie to objął patronatem wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Manour bin Zayed Al Nahyan. W konkursie nagrody przewidziane są dla zwycięzców klas oraz czempionów.

W piątek rusza Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi – 115 koni z całej Polski rywalizować będzie w aż 15 klasach. Sędziowie ocenią m.in. typ, budowę, ruch i nogi. W programie również rywalizacja w Tradycyjnym Stroju Polskim – łącząca jeździectwo z folklorem.

Summer Sale – kolejna szansa dla kupców

W poniedziałek po Pride of Poland odbędzie się aukcja Summer Sale. To okazja do nabycia młodych koni hodowlanych po niższych cenach. Na sprzedaż wystawiono 24 klacze i 4 ogiery – z państwowych i prywatnych stadnin.