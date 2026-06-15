Prokurator poczęstował kobietę ciastkami z marihuaną. Zapadł surowy wyrok sądu

W poniedziałek (15 czerwca) zapadło rozstrzygnięcie w bulwersującej sprawie wrocławskiego prawnika. Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej sędzia Marta Śmiech reprezentująca Sąd Okręgowy w Lublinie, 51-letni Bartosz F. został oficjalnie skazany. Mężczyzna podał swojej ofierze ciastka zawierające substancje psychoaktywne z konopi, co skutkowało u niej zatruciem i silnym odurzeniem, które ostatecznie zakwalifikowano jako lekki uszczerbek na zdrowiu.

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Decyzją Sądu Rejonowego Lublin-Zachód oskarżony musi zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych, a dodatkowo otrzymał pięcioletni zakaz pełnienia funkcji w prokuraturze. Wymiar sprawiedliwości nakazał również Bartoszowi F. wypłatę 5 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia dla poszkodowanej kobiety. Kolejne 10 tysięcy złotych prawnik musi wpłacić na rzecz funduszu zajmującego się profilaktyką i zwalczaniem zjawiska narkomanii.

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Akta sprawy precyzują, że całe zajście miało miejsce w sierpniu 2021 roku. Wtedy to w jednym z pokoi hotelowych na terenie Lublina wrocławski oskarżyciel udostępnił kobiecie wypieki nasączone pochodnymi THC. Na etapie śledztwa podejrzany kategorycznie zaprzeczał przedstawionym mu zarzutom i korzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mężczyzna został wcześniej odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych. Postępowanie sądowe prowadzono z częściowym wyłączeniem jawności, a ogłoszony wyrok czeka jeszcze na uprawomocnienie.