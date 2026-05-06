W związku z potężnym pożarem lasów w powiecie biłgorajskim, premier Donald Tusk w środę wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spotkanie z szefami służb odbyło się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie i było poświęcone dramatycznej sytuacji na Lubelszczyźnie, gdzie akcja gaśnicza trwa nieprzerwanie od wtorkowego popołudnia.

Tragedia podczas akcji. Premier składa kondolencje

Niestety, walka z żywiołem przyniosła tragiczną ofiarę. We wtorek wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot Dromader, należący do Lasów Państwowych. W wypadku zginął pilot maszyny. Na początku posiedzenia sztabu kryzysowego premier Donald Tusk złożył kondolencje jego najbliższym.

- Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną pilota Dromadera, który bezpośrednio uczestniczył w akcji i zginął tragicznie - przekazał premier.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli? "Nowe eksplozje ognia"

Pożar wybuchł na terenie Puszczy Solskiej, niezwykle cennego przyrodniczo obszaru. Choć wydawało się, że sytuacja jest opanowywana, środa przyniosła gwałtowne pogorszenie. Mówił o tym minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński.

- Wydawało się ok. godz. 6, że sytuacja normuje się. Ranek przyniósł trochę zaskoczeń i nowe eksplozje ognia. Dokonano niezbędne zmiany, wprowadzono środki lotnicze, policyjny Black Hawk śmigłowiec Lasów Państwowych i Dromader

- poinformował w południe minister Marcin Kierwiński.

Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na ogromnym obszarze. W województwie lubelskim obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

- Na miejscu od rana jest prokuratura, Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Trwają ustalenia dotyczące przyczyn tej strasznej tragedii - dodał minister odnosząc się do wypadku Dromadera.

Straż Pożarna poinformowała, że akcję gaśniczą utrudniają trudne warunki atmosferyczne.

- Niestety wiatr nasila się z godziny na godzinę i z tego co obserwujemy do godz. 17 będzie silniejszy. Obawiamy się, że zarzewie ognia rozprzesteni się na dalsze miejsca - przekazał podczas sztabu kryzysowego nadbryg. Wojciech Kruczek, komendant główny PSP.

Wielka mobilizacja służb. Wojsko wspiera strażaków

Na miejscu z ogniem walczą ogromne siły. Strażaków wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, co potwierdziła Państwowa Straż Pożarna.

- Od wczesnych godzin porannych blisko 70 żołnierzy 2 LBOT z pododdziałów w Zamościu i Kraśniku wspiera strażaków w działaniach gaśniczych na terenach objętych pożarem. Żołnierze realizują zadania związane z zabezpieczeniem rejonu działań, lokalizowaniem zarzewi ognia oraz dogaszaniem pogorzelisk poprzez przekopywanie i wygaszanie tlących się miejsc

- poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

Pilny alert RCB dla mieszkańców. Jak się zachować?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało w środę rano ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego. W związku z groźnym zadymieniem zalecono ograniczenie przebywania na zewnątrz i wyłączenie wentylacji. Służby radzą też, by przygotować się na ewentualną ewakuację, gromadząc dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy. RCB przypomina, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać pracy służbom.