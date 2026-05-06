Prawdziwy dramat rozgrywa się na południowych obrzeżach Roztoczańskiego Parku Narodowego. W powiecie biłgorajskim wybuchł potężny pożar lasu, który błyskawicznie objął ogromny teren. Według porannych szacunków, płomienie strawiły już ponad 300 hektarów Puszczy Solskiej. Skala żywiołu jest tak duża, że widać go nawet z orbity.

Pożar w Puszczy Solskiej widać z kosmosu

Informacje o skali pożaru potwierdzają eksperci pogodowi, którzy analizują najnowsze dane satelitarne. Smuga dymu unosząca się nad województwem lubelskim jest gigantyczna.

- Pożar jest widoczny na aktualnych zdjęciach satelitarnych

- poinformowali "Łowcy Burz Paweł i Marta - Prognozy i ostrzeżenia" pokazując dane portalu meteologix.com

Na zdjęciach widać potężną smugę dymu w rejonie Biłgoraja. Mieszkańcy Lubelszczyzny donoszą, że dym jest wyczuwalny nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca pożaru.

Trwa walka z żywiołem

Z ogniem walczą ogromne siły. W akcji bierze udział ponad 300 strażaków z jednostek państwowych i ochotniczych. Sytuację utrudniają warunki pogodowe. Jak informują Lasy Państwowe, walka z żywiołem jest niezwykle trudna.

- Wilgotność ściółki w miejscu pożaru poniżej 10%, czyli na poziomie wilgotności kartki papieru, wzmaga się wiatr

- informują leśnicy.

Akcja gaśnicza rozpoczęła się we wtorek (5 maja) około godziny 16:00, po tym jak ogień został wykryty przez jedną z wież obserwacyjnych Lasów Państwowych. Na miejsce natychmiast skierowano potężne siły, w tym samoloty i śmigłowce gaśnicze.

Na miejscu akcji obecny jest dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, który relacjonuje działania służb.

- Linia ognia ma ok. 800 metrów i w chwili obecnej to pożar powierzchniowy. Na miejscu jest kilkudziesięciu leśników. Kierujemy w terenie jednostki straży pożarnej do pożaru, wykonujemy też aktualnie pasy zaporowe. Dziś rano zadysponowaliśmy kolejny śmigłowiec i czekamy na jeszcze jeden z Białegostoku. W powietrzu latają nasze dwa samoloty

- przekazuje dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.

Alert RCB dla mieszkańców

W związku z ogromnym zadymieniem i zagrożeniem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb

- czytamy w komunikacie RCB.

Służby apelują o bezwzględne stosowanie się do zaleceń:

Zamknij okna, drzwi i wyłącz wentylację nawiewną.

Ogranicz przebywanie na otwartym powietrzu.

Nie zbliżaj się do miejsca pożaru i nie utrudniaj działań służb.

Śledź komunikaty służb i lokalnych władz.

Przygotuj dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112.