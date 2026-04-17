Coraz gorsza sytuacja na polskim rynku pracy

Najnowsze dane opracowane w raporcie przygotowanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, pokazują wyraźne pogorszenie kondycji rynku pracy w Polsce. Od kwietnia 2025 roku liczba ofert zatrudnienia publikowanych w internecie systematycznie spada, a trend ten obejmuje większość kluczowych grup zawodowych. Które zawody są najbardziej narażone oraz w których regionach Polski sytuacja przedstawia się najgorzej?

Liczba ofert pracy w Polsce drastycznie spada

Niestety, ale spadki w liczbie ofert pracy widać gołym okiem w większości branż. Najmocniej jednak odczuwa to sektor usług oraz prace fizyczne.

Od kwietnia ubiegłego roku liczba internetowych ofert zatrudnienia systematycznie maleje, a w trzech z czterech szerokich grup zawodowych utrzymuje się tendencja spadkowa. Najbardziej widoczne ograniczenie dotyczy zawodów związanych z pracami fizycznymi, choć wakatów w tej grupie nadal jest relatywnie dużo [...] - wskazano w Barometrze opracowywanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Delikatny wzrost w branży IT, ale bez szału

Choć w zawodach technicznych, takich jak IT widać niewielkie oznaki wzrostu, to i tam liczba ogłoszeń pozostaje niższa niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Potwierdzają to także kolejne odczyty wskaźników rynku pracy, które z miesiąca na miesiąc pokazują coraz słabszą aktywność rekrutacyjną firm.

Jedynym segmentem z delikatną tendencją wzrostową pozostają zawody wymagające wykształcenia ścisłego, choć liczba ofert wciąż jest tam niska - wskazano w Barometrze opracowywanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wartość wskaźnika Barometru Ofert Pracy 2026

W marcu 2026 wskaźnik Barometru Ofert Pracy spadł do 244,5 punktu, podczas gdy jeszcze w styczniu wynosił 261,4, a w lutym 246,7 pkt. Autorzy raportu wskazują, że za pogorszeniem sytuacji stoi przede wszystkim słabsza kondycja gospodarki. Dodatkowym czynnikiem jest wzrost presji inflacyjnej wywołany zaburzeniami na rynku energii, które mają związek z napięciami i konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Gdzie najtrudniej znaleźć pracę? Te regiony to dramat

Marcowe dane pokazują wyraźne pogorszenie sytuacji w większości regionów kraju, ale są miejsca, gdzie problem jest szczególnie widoczny. Największy spadek liczby ofert pracy odnotowano w województwach, w których mogłoby się wydawać, że pracy jest od groma.

W tych województwach jest najtrudniej o pracę [LISTA]

8