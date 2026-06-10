Wyniki LOTTO 10.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki MultiMulti 10.06.2026
Godzina 14:00: 4, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 42, 58, 61, 64, 66, 67, 77, 78 oraz dodatkowo 31.
Godzina 22:00: 2, 7, 9, 15, 16, 25, 29, 31, 34, 41, 51, 52, 53, 54, 57, 64, 67, 68, 75, 80 oraz dodatkowo 15.
Wyniki EkstraPensja 10.06.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 10 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 8, 21, 23, 26, 33 oraz dodatkowo 1.
Wyniki MiniLotto 10.06.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 10 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 8, 14, 28, 35, 40.
Wyniki Kaskada 10.06.2026
Godzina 14:00: 1, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.
Godzina 22:00: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 22, 24.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52