Pogoda w Lublinie: 12-14 czerwca

Nadchodzące dni w Lublinie upłyną pod znakiem chłodnej i wilgotnej aury. Weekend 12-14 czerwca nie przyniesie letniego ciepła, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Prognozy zapowiadają zmienną pogodę, w której dominować będą chmury, przelotne opady deszczu i stopniowo nasilający się wiatr. To właśnie ten ostatni element może okazać się najbardziej dokuczliwy.

Piątek: deszczowy, ale najcieplejszy

Weekend rozpocznie się w Lublinie od najwyższej temperatury w prognozie, która w ciągu dnia sięgnie około 20 stopni. Niestety, słońce będzie się chować za chmurami, z których pojawią się słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Pogodę złagodzi bardzo spokojny wiatr, wiejący z prędkością zaledwie około 1 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie również dość ciepła, z temperaturą na poziomie 12 stopni.

Sobota pod znakiem chmur i wiatru

W sobotę aura nieco się zmieni. Temperatura w Lublinie będzie odrobinę niższa, osiągając w dzień maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, choć opady deszczu mają być mniejsze niż w piątek. Najważniejszą zmianą będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile. Jego średnia prędkość wzrośnie do około 5 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być niższa. Nocą termometry pokażą około 11 stopni.

Wietrzne i chłodne zakończenie weekendu

Niedziela zapowiada się jako najmniej przyjemny dzień weekendu w Lublinie. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie 19 stopni, ale towarzyszyć jej będą słabe opady deszczu. To, co najbardziej wpłynie na odczucia, to bardzo silny wiatr. Porywy osiągną prędkość blisko 7 m/s, co w połączeniu z chłodem i opadami może skutecznie zniechęcić do aktywności na zewnątrz. Niedzielna noc będzie jednocześnie najzimniejszą w ten weekend – temperatura spadnie do około 10 stopni Celsjusza.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Zmienna i kapryśna aura może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. To dobry moment, by nadrobić zaległości kulturalne, wybierając się do kina, teatru czy na jedną z licznych wystaw. Deszczowa pogoda sprzyja również spotkaniom w przytulnych kawiarniach i restauracjach. Jeśli ktoś mimo wszystko planuje spacer, najlepszym wyborem wydaje się sobota, kiedy opady będą najsłabsze. Warto jednak pamiętać o zabraniu cieplejszej, wiatroszczelnej kurtki, ponieważ zarówno w sobotę, a zwłaszcza w niedzielę, wiatr będzie mocno odczuwalny.

Dane pogodowe: OpenWeather