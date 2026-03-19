Tak źle nie było od lat. Coraz mniej ofert pracy

Rynek pracy w Polsce w ostatnim czasie przechodzi zauważalne zmiany. Coraz trudniej znaleźć atrakcyjne oferty, a konkurencja o miejsca pracy rośnie niemal w każdej branży. Wiele osób odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego, a zmieniające się oczekiwania pracodawców i rosnące wymagania stawiają kandydatów w coraz trudniejszej sytuacji. Dane Krajowej Izby Gospodarczej pokazują jasno - liczba ogłoszeń jest dziś najniższa od co najmniej 15 lat. Jeszcze kilka lat temu miesięcznie pojawiało się nawet 70-90 tys. ofert. Dziś to zaledwie około 20-30 tys.

Bezrobocie rośnie – szczególnie wśród młodych

Choć ogólna stopa bezrobocia w Polsce pozostaje relatywnie niska, zaczyna rosnąć i osiągnęła już około 6 proc. Najbardziej niepokojące są jednak dane dotyczące młodych - bez pracy jest ok. 12,5 proc. osób do 25. roku życia. Dlaczego jednak tak się dzieje? Eksperci wskazują kilka kluczowych powodów, które razem tworzą trudną sytuację. Więcej dowiecie się z galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Młodzi wysyłają setki CV. Oto przyczyny odmów

8

Jak efektywnie szukać pracy?

Efektywne szukanie pracy to połączenie dobrej strategii, przygotowania i konsekwencji. Ważne jest przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego dostosowanego do każdej oferty oraz korzystanie z różnych źródeł ogłoszeń - od portali i stron firm, przez agencje rekrutacyjne, po networking i kontakty osobiste. Aktywne budowanie sieci zawodowej, przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych i regularne monitorowanie swoich działań pozwalają lepiej dopasować aplikacje i zwiększyć szanse na sukces. Kluczowa jest więc konsekwencja i systematyczność.

