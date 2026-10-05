Pomylono Lubuskie z Lubelskim! Pilny Alert RCB trafił do niewłaściwego województwa

Alert RCB trafił do niewłaściwego województwa. Centrum przyznaje się do błędu

Mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie Polski otrzymali alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Komunikat powinien jednak trafić wyłącznie do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. Jak ustaliła reporterka RMF FM, doszło do pomyłki Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które omyłkowo rozesłało ostrzeżenie również w województwie lubuskim.

Chodzi o komunikat, który w poniedziałek, 5 października rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Alert trafił do odbiorców na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim oraz lubartowskim.

Alert został już odwołany.

Jak działa Alert RCB? Ostrzeżenia trafiają bezpośrednio na telefony mieszkańców

Alert RCB to system informowania mieszkańców za pośrednictwem wiadomości SMS o występujących zagrożeniach oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Treść ostrzeżeń powstaje m.in. na podstawie danych przekazywanych przez ministerstwa, urzędy, instytucje centralne oraz służby, takie jak policja, straż pożarna czy straż graniczna.

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