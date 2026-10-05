Pilny Alert RCB dla mieszkańców Lubelskiego! Poderwano myśliwce

Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę wywołał natychmiastową reakcję: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców Lubelszczyzny.

Sytuacja jest intensywnie monitorowana, a polskie lotnictwo wojskowe operuje już w przestrzeni powietrznej RP w odpowiedzi na dynamiczne zagrożenie.

O szczegółach piszemy poniżej.

Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego

W poniedziałek, 5 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomość o treści:

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Alert trafił do odbiorców na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim oraz lubartowskim.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB jest systemem ostrzegania ludności za pomocą wiadomości SMS o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Komunikaty przygotowywane są m.in. na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, służby, w tym policję, straż pożarną i straż graniczną, a także urzędy oraz instytucje centralne.

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