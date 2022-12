Pogrzeb zamordowanej w Łukowie (woj. lubelskie) 44-letniej komornik ma się odbyć w czwartek, 24 listopada w Adamowie (pow. łukowski). Najbliżsi pożegnają Ewę i odprowadzą w jej ostatniej ziemskiej drodze, choć nie tak miała ona wyglądać – jej życie miało trwać jeszcze długo.

Zabójstwo komornik. Wzruszające słowa pożegnania 44-letniej Ewy

– Dla Ewuni zawsze najważniejszy był drugi człowiek i jego potrzeby. Kochała życie i kochała ludzi – pisze w sieci jej siostra, publikując wzruszające słowa pożegnania i nekrolog. To nie przypadek. Jak piszą najbliżsi zamordowanej 44-latki, chcą, by Ewa nadal mogła być blisko ludzi, by każdy, kto chciałby się z nią pożegnać, miał taką możliwość.

Pogrzeb zamordowanej komornik z Łukowa odbędzie się w czwartek (24.11) o godz. 12.30. Najpierw różaniec za zmarłą, a później msza św. w kościele w Adamowie pod Łukowem. Następnie trumna z ciałem Ewy zostanie złożona do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym. W uroczystości weźmie udział pogrążona w żałobie rodzina, najbliżsi i przyjaciele 44-latki, ale też koledzy Ewy „po fachu”, inni komornicy. Ich samorządy – lokalne i ogólnopolskie – od początku, od czasu piątkowej (18.11) tragedii nie kryły przejęcia tą zbrodnią.

Karol M. zabił 44-letnią komornik? Sam miał długi

Policja zatrzymała, a sąd aresztował 42-letniego Karola M., podejrzanego o zabójstwo Ewy i zaatakowanie i usiłowanie zabójstwa pracownika kancelarii i policjanta. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna wcześniej odwiedził dwóch innych komorników na terenie Łukowa, ale dopiero za trzecim razem doszło do tragedii. 42-latek jest dłużnikiem. Teraz grozi mu dożywocie.

Karol M. usłyszał zarzuty: zabójstwa komornik w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, czynnej napaści i usiłowania zabójstwa policjanta, usiłowania pozbawienia życia pracownika kancelarii, a także naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, którą w trakcie ucieczki uderzył w ramię, opluł i groził pozbawieniem życia.

– Pragnę zapewnić, że prokuratura dołoży wszelkich starań, by surowo ukarać winnego zabójstwa łukowskiej komornik – napisał niedawno minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zamordowana kobieta, jak i kancelaria w której pracowała, nie prowadziła żadnych czynności komorniczych wobec sprawcy ‼️https://t.co/7aoQRYC6MC pic.twitter.com/OA6yJoI2Ex— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) November 21, 2022

Sonda Wierzysz w sprawiedliwość? TAK NIE NIE WIEM