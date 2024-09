Akademia Rugby Lublin zachęca do gry w rugby. W mieście można znaleźć mnóstwo jajowatych piłek

Zabójstwo kobiety we wsi pod Lublinem. Sąsiedzi w szoku: "Normalny, porządny człowiek"

Podaj jajo! To hasło zabawy, która opanowała Lublin, w którym rugby zadomowiło się na dobre już prawie pół wieku temu. K.S. Budowlani Lublin, obecnie Edach Budowlani Lublin to znana w Polsce marka (seniorzy obecnie grają w Ekstralidze), zdobywająca medale we wszystkich kategoriach wiekowych i zasilająca swymi zawodnikami składy kadr narodowych zarówno męskich, jak i kobiecych...

Akademia Rugby Lublin zachęca do gry w rugby

Akademia Rugby Lublin wzięła sobie za cel doskonalenie umiejętności gry w rugby najmłodszych zawodników. Teraz wyszli z rugby do ludzi i to dosłownie! Młodzi zawodnicy, ich rodzice i szkoleniowcy zapraszają do zabawy wszystkich chętnych, każdego, kto nie miał nigdy styczności z tym pięknym i kształtującym siłę i charakter sportem, żeby miał okazję porzucać i pokopać jajowatą piłkę, bo RUGBY JEST DLA KAŻDEGO.

Podaj jajo! W tym celu w wielu miejscach Lublina, na placach zabaw, skwerach, boiskach, itp. rugbiści zostawiają jajowate piłki, aby można się nimi pobawić. Kto, wie, może w jakimś młodym sercu pojawi się miłość do życia z rugby?

- Widziałem coś takiego w Anglii, kluby zostawiają tam piłki dla wszystkich, którzy mają ochotę pograć czy chociażby porzucać sobie "jajem" - opowiada Paweł Kochański, pomysłodawca akcji i tata zawodniczki, malutkiej Alicji. - Pomyślałem, że warto takie coś zrobić i u nas.

Zostaw piłkę dla innych!

Jak dodają w klubie, cała akcja ma na celu promocję rugby i zainteresowanie tym pięknym sportem tych, którzy jeszcze nie mieli okazji go uprawiać, dlatego bardzo ważne, aby po zabawie piłką ZOSTAWIĆ JĄ DLA INNYCH. Niech jak najwięcej osób dostanie rugbowego świra.

Wprawdzie Sebastian Berestek, trener i działacz rugbowego klubu przyznaje, że zdarzają się sytuacje, że piłki giną, to Akademia Rugby nie zamierza złożyć broni. - Choć jakieś niegrzeczne trolle zabierają nam piłki, to zawsze dobre skrzaty idą z pomocą i pojawiają się nowe - mówi z uśmiechem Berestek, który jako żywo na skrzata nie wygląda, w "dorosłym" rugby rozegrał prawie 200 spotkań i to w pierwszej linii młyna, czyli na pozycji wymagającej wyjątkowej krzepy.

Słowem, zapraszamy do gry w rugby.

Akcja "Podaj jajo!". Jak zdobyć nagrodę?

Oto co należy zrobić:

znajdź piłkę w jednej z pięciu lokalizacji.

pograj, podaj parę razy, baw się piłką i zostaw ją dla następnych!

zrób sobie zdjęcie z naszą piłką i wrzuć na swojego Facebooka

przy zdjęciu oznacz naszą akademię @Akademia RUGBY Budowlani Lublin i dopisz hashtag #podajjajo

wygraj: wejściówkę na ekstraligowy mecz EDACH Budowlani Lublin i nową piłkę lub inne klubowe gadżety