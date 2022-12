Pijany jak bela rąbnął w ogrodzenie szkoły. Jechał po alkohol

Wypił i wsiadł do BMW. Zatrzymały go drzewa

Kompletnym brakiem wyobraźni "wykazał się" 34-letni mężczyzna, który wsiadł za kółko i ruszył po alkohol. Sęk w tym, że we krwi miał ponad dwa promile alkoholu. Mężczyzna prowadząc mazdę nie zachował należytej staranności i uderzył w ogrodzenie dawnej szkoły. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu oraz przekazali go osobie wskazanej za pokwitowaniem. - 34-latek odpowie przed sądem za wykroczenie które popełnił oraz za jazdę bez uprawnień i w stanie nietrzeźwości za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności - czytamy na stronie lubelskiej policji. Funkcjonariuszom udało się również ustalić, że 34-latek jechał bez pasów bezpieczeństwa, a w przeszłości nigdy nie posiadał prawa jazdy.

Jechał pijany bez powietrza w kole