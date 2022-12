Wypił i wsiadł do BMW. Zatrzymały go drzewa

Akcja policji w Kraśniku. Mężczyzna strzelał do ludzi

Okradły 75-latka w środku nocy. Ale to nie wszystko

Pod 64-latkiem załamał się lód. Ratowali go policjanci i burmistrz

Dwa lata więzienia grożą 31-latkowki, który wsiadł za kółko pod wpływem alkoholu. Cała sprawa zapewne nie wyszłaby na jaw, gdy nie fakt, że kierowca na łuku stracił panowanie nad samochodem, wjechał do rowu, a potem uderzył w drzewa. Mężczyzna wyszedł z całego zdarzenia bez szwanku, ale świadek zdarzenia wyczuł od kierowcy BMW alkohol. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili, po badaniu alkomatem, że 31-latek ma ponad promil alkoholu we krwi. - Ustalamy wszystkie okoliczności sprawy i przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. „Amator jazdy na podwójnym gazie” musi liczyć się również z konsekwencjami finansowymi - czytamy na stronie lubelskiej policji.

Dramatyczny pościg za pijanym kierowcą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.