Wielki Piątek to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, które upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W 2025 roku Wielki Piątek wypada 18 kwietnia. Data ta jest ruchoma i co roku przypada w inny dzień, lecz zawsze jest to piątek poprzedzający Niedzielę Wielkanocną.

Na fali zmian w przepisach dotyczących wolnej Wigilii, w zeszłym roku do Senatu trafiła petycja - nie pierwsza zresztą - zakładająca ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy

Wielki Piątek to święto obchodzono równocześnie w kościele katolickim, prawosławnym, ewangelickim i w kościele protestanckim. Dzieci w szkołach mają już w Wielki Piątek dzień wolny od zajęć dydaktycznych, co jest problemem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę w domu nad niepełnoletnim dziećmi. Niestety nie zawsze da się wywalczyć ten dzień urlopu, gdy chętnych do pracy jest bardzo dużo, co prowadzi do konfliktów między pracowniczkami w tym ważnym dla Chrześcijan dniu – pisał autor w petycji, która wpłynęła do Senatu.

Czy Wielki Piątek jest wolny od pracy?

W wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Norwegia czy Szwecja, Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wówczas sklepy są zamknięte, a instytucje publiczne nie funkcjonują. A jak dzień ten będzie wyglądał w Polsce w 2025 roku? Czy w Wielki Piątek 2025 trzeba iść do pracy?

Wielki Piątek to dla katolików jeden z najważniejszych dni w roku, lecz w Polsce nie jest on jednak dniem ustawowo wolnym od pracy. Chociaż 18 kwietnia większość pracowników będzie pracować normalnie, chociaż niektóre instytucje, takie jak szkoły, uczelnie i urzędy, mogą w Wielki Piątek funkcjonować w ograniczonym zakresie lub być całkowicie zamknięte. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do każdej z nich. I tak w tym roku zamknięty będzie np. Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, Oświęcimiu czy Urząd Gminy w Chełmie, a wiele innych instytucji zakończy swoją pracę wcześniej. Przykładowo Urząd Miasta w Nałęczowie czy Łęcznej będzie czynny do 13:00.

Dodatkowy dzień wolny w Wielki Piątek

Dyskusja na temat wprowadzenia dnia wolnego w Wielki Piątek pojawia się cyklicznie, zwłaszcza w środowiskach religijnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje jednak zmian w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy na 2025 rok, więc w tym roku na pewno nie zyskamy dodatkowego dnia odpoczynku.

Można jednak wydłużyć sobie weekend wielkanocny, wykorzystując urlop wypoczynkowy tego dnia po konsultacji z pracodawcą. Osoby, które wezmą wolne 18 kwietnia zyskają aż cztery dni na odpoczynek - od piątku do Poniedziałku Wielkanocnego. Co ważne, niektórzy pracodawcy oferują możliwość wzięcia dnia wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny lub pracę w sobotę, więc warto to sprawdzić.

