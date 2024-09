Nowe smaki

Pani Ewa po raz pierwszy spróbowała ostryg. Nie tego się spodziewała. "Miałam obawy"

Szesnasta odsłona Europejskiego Festiwalu Smaku, który do niedzieli 8. września potrwa na Starym Mieście w Lublinie, dla wielu pachnieć będzie ostrygami. Zadbają o to Ewa i Piotr Michalscy z Poznania, najsłynniejsi chyba znawcy i "ambasadorzy" tego przysmaku w Polsce, w której ostrygi goszczą na stołach od kilkuset lat. W Lublinie rzecz jasna także i trzeba przyznać, że bardzo tu pasują. Stare Miasto zdaniem wielu podróżników jako żywo przypomina atmosferą miasta Italii, a z Italii do owoców morza droga już przecież bardzo bliska...

Najsłynniejsi chyba znawcy i "ambasadorzy" tego przysmaku w Polsce, w której ostrygi goszczą na stołach od kilkuset lat. W Lublinie rzecz jasna także i trzeba przyznać, że bardzo tu pasują. Stare Miasto zdaniem wielu podróżników jako żywo przypomina atmosferą miasta Italii, a z Italii do owoców morza droga już przecież bardzo bliska...

Ostrygi... Już sama nazwa przenosi nas do wielkiego świata, najszlachetniejsze owoce morza grają w Bondzie, legendy mówią o tym, że Casanova spożywał ich kilkadziesiąt dziennie (miały wspomagać libido sławnego kochanka, zawierają bowiem dużo cynku), zajadał się nimi Aleksander Dumas, a król Ludwik XIV kazał ściąć kucharza, który podał mu nieświeże ostrygi... Uff, za sprawą Ewy i Piotra Michalskich ten wielki świat pojawił się na Starym Mieście w Lublinie. W zgrabnej skrzyneczce obłożony lodem, w towarzystwie sosu balsamicznego, wasabi i innych dodatków, choć znawcy twierdzą, że najlepsze są ostrygi bez niczego. - Przynajmniej za pierwszym razem, kiedy bierzemy je do ust - mówi Piotr Michalski i tłumaczy: - To niezbędne, aby nasz mózg zapamiętał niezrównany smak ostrygi, a nie dodatków, z którymi je połączono.

Jak jeść ostrygi? Michalscy przyjechali do Lublina z Poznania po raz kolejny i po raz kolejny ich pogadanki "jak jeść ostrygi" cieszą się wielkim powodzeniem. To prawdziwy rytuał, już samo otwieranie ostryg specjalnym nożem, z drugą ręką uzbrojoną w rękawicę z żelaznych kółek (chroni dłoń przed zranieniem nożem, który raz po raz "ucieka" z zaciśniętej muszli) robi wielkie wrażenie. Potem wąchanie i wreszcie konsumpcja: wszystko trafia do ust na raz, ostrygę starannie rozgryzamy delektując się jej ostrym, słonym i jednocześnie delikatnym smakiem oraz bardzo delikatną, ale stawiającą jednak opór zębom konsystencją. - Czuję zapach morza, mam skojarzenie z kąpielą w pięknym morzu - dzieli się wrażeniami z jedzenie pierwszej w życiu ostrygi pani Anna z Lublina. Wtóruje jej pani Ewa, która do Koziego Grodu przyjechała z Grodziska Mazowieckiego: "Miałam obawy, ale niepotrzebnie. Są wykwintne i smaczne, niesamowite odkrycie!".

Co ciekawe, nam ostrygi jawią się jako synonim luksusu, nasi przodkowie zaś mieli do nich bardziej codzienny stosunek. - Przepisy na dania z ostryg są w każdej starej książce kucharskiej, a ostrygi pojawiały się często na stołach szlachty czy bogatych mieszczan - tłumaczy małżeństwo z Poznania, miasta, które na przełomie XVII i XVIII wieku było największym centrum redystrybucji ostryg w tej części Europy. Do Lublina na pewno zamawiali je stamtąd Lubomirscy, Zamoyscy czy Czartoryscy. Po latach ostrygi też przyjechały z Poznania.

Ostrygi na lubelskim Rynku, czyli Europejski Festiwal Smaku zaprasza do Lublina

Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. Co jeszcze czeka na uczestników wydarzenia? Program na kolejne dni

12:00 Konkurs Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2024, Trybunalska Caffe.

13:00 Instrukcja jedzenia ostryg, Ewa i Piotr Michalscy, Scena Smaku, plac po Farze.

13:30 Foto Festiwal z Leica Store Warszawa, Czytanie Fotografii, prezentacja aparatów Leica Piotr Marek, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL

15:00 Konkurs Good Chef Junior „550 lat Województwa Lubelskiego” o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, Scena Smaku, plac po Farze.

16:00 Co jadł król Kazimierz Jagiellończyk? Pokaz gotowania młodych szefów kuchni z Technikum Pszczelarskiego, Scena Smaku, plac po Farze.

16:30 Konkurs Good Chef Junior „550 lat Województwa Lubelskiego” o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, Scena Smaku, plac po Farze.

17:00 O roli dyplomacji kulinarnej w promocji Województwa Lubelskiego i miasta Lublin. Spotkanie z Magdaleną Tomaszewską-Bolałek. Rozmowa z udziałem prof. Jarosława Dumanowskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Krakowskie Przedmieście 6.

17:30 Co jadł król Kazimierz Jagiellończyk? Pokaz gotowania młodych szefów kuchni ze Technikum „Lider” w Lublinie, Scena Smaku, plac po Farze.

18:00 Konkurs Good Chef Junior – ogłoszenie werdyktu jury, Scena Smaku, plac po Farze.

18:15 Festiwal Drzewo Życia w Gardzienicach. Pokaz lepienia pierogów teatralnych w wykonaniu Małgorzaty Solis, Scena Smaku, plac po Farze.

18:45 Ogłoszenie wyników konkursu Najlepszy Smak Lubelszczyzny, Scena Smaku, plac po Farze.

19:15 Koncert Gaii Mobilij (Italia), Scena Smaku, plac po Farze.

21:00 Koncert kapeli Waleria i piękne róże „Potańcówka, jakiej świat nie widział”, Scena Smaku plac po Farze. Sobota, 7 września 11:00 Jarmark festiwalowy, spacery po stoiskach, konkursy z nagrodami, Stare Miasto.

11:30 Konkurs jedzenia waty cukrowej na czas dla dzieci, Stół Spotkań, plac po Farze.

12:00 Ogólnopolski Turniej Nalewek i Lubelskie Spotkania Nalewkowe, Browar Wielokran, Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1.

12:15 Festiwal Kaszy Gryczaki. Pokaz gotowania gołąbków, degustacje, Scena Smaku, plac po Farze.

13:00 Pokaz kulinarny Katarzyny Bosackiej, Scena Smaku, plac po Farze.

13:30 Foto Festiwal z Leica Store Warszawa, Czytanie fotografii, prezentacja aparatów Leica Piotr Marek, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL

14:00 O śledziach starszych niż Chrystus Piotr Celtycki, pokaz, degustacja, plac Po farze.

14:30 I MIstrzostwa Świata w Jedzeniu Cebularzy Lubelskich na Czas, plac Po farze.

15:00 Maraton smaku. Finał Ogólnopolskiego Konkursu KGW z Krajową Grupą Spożywczą, pokazy gotowania, prezentacje, Scena Smaku, Stół Spotkań, plac po Farze.

16:00 O śledziach starszych niż Chrystus Piotr Celtycki, pokaz, degustacja, plac Po farze.

16:15 Julia Szeremeta i Michał Fabiszewski. Maraton smaku z Krajową Grupą Spożywczą. Ciąg dalszy, plac po Farze.

17:00 Pokaz kulinarny w wykonaniu chefa kuchni Michała Zakrzewskiego – Restauracja Nowa Piwnica Smaku z Opola Lubelskiego, Scena Smaku

18:00 Projekt RE:Union Smaków – Kolacja historyczna z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, degustacja dań sprzed 550 lat, komentują Jarosław Dumanowski, Maciej Nowicki, Stół Spotkań, plac po Farze.

19:00 Koncert Adama Bałdycha, gwiazdy festiwalu. Adam Bałdych redefiniuje pojęcie skrzypiec – The Guardian. Największy talent skrzypiec naszych czasów, bazylika Dominikanów.

19:50 Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek, plac Po farze.

20:00 Koncert „Limboski solo”, plac Po farze.

21:00 Premiera książki „550 lat kuchni lubelskiej”. Spotkanie z Jarosławem Dumanowskim, Maciejem Nowickim i Waldemarem Suliszem, Stół Spotkań, plac Po farze. Niedziela, 8 września 12:00 Jarmark festiwalowy, spacery po stoiskach, konkursy z nagrodami, Stare Miasto.

12:30 Śniadanie na trawie. Żywy obraz. Inscenizacja Stacji Teatr, plac Po farze.

13:00 Spacer ziołoleczniczy z Justyną Pargiełą z Pytania na śniadanie, Błonia pod Zamkiem.

13:30 Foto Festiwal z Leica Store Warszawa, Czytanie fotografii, prezentacja aparatów Leica Piotr Marek, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL

14:00 Eliksir św. Kazimierza. Spotkanie z Justyną Pargiełą, Stół Spotkań, plac po Farze.

14:15 Spacer historyczny z Kazimierzem Jagiellończykiem. Oprowadza Agata Hrycaj. Start przy kościele powizytkowskim.

15:00 Festiwal Parzynalia z Bełżyc. Pokaz gotowania, degustacje, Scena Smaku, plac po Farze.

16:00 Pokaz gotowania Łukasza Modelskiego, Scena Smaku, plac po Farze.

16:45 Św. Franciszek głosi kazanie do ptaków, Stół Spotkań, plac po Farze.

17:00 Projekt Re:Union Smaków – Debata historyczna „Unia Lubelska Inspiracje” z udziałem prof. Jarosława Dumanowskiego i Macieja Nowickiego, prowadzenie Łukasz Modelski, Sala Unii Lubelskiej klasztor Dominikanów.

17:00 Co jadł król Kazimierz Jagiellończyk? Pokaz gotowania chefów kuchni ze Stowarzyszenia Euro-Toques Polska, Scena Smaku, plac po Farze.

18:00 Uroczysta msza św. w intencji 550 lat Województwa Lubelskiego z wykonaniem przez Barbarę Rogalę z Zespołu Wokalnego Polskiej Opery Królewskiej hymnu „Omni die nic Mariae”, zwanego modlitwą św. Kazimierza, patrona Polski i Litwy, Bazylika Dominikanów.

19:00 Projekt Re:Union Smaków – koncert Grzegorza Rogali, Projekt P.G.R. „Polish Psalter” Psalmy Jana Kochanowskiego, uroczyste zakończenie festiwalu, Bazylika Dominikanów. 15 zdjęć