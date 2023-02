Palnął w tył radiowozu. To był początek problemów

Jechał bez ważnego OC, a co gorsze miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Mimo to 56-latek wsiadł za kółku i zapewne jeszcze długo mógłby się cieszyć z jazdy, gdy nie fakt, że zapomniał o ostrożności. Jadąc ulicą Niepodległości w Świdniku uderzył w tył policyjnego radiowozu, który zatrzymał się przed pasami, by przepuścić pieszego. Policjanci bardzo szybko sprawdzili, że 56-latek podróżujący mercedesem w ogóle nie powinien nim kierować. - Teraz mężczyzna odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także za jazdę pomimo cofniętych uprawnień oraz bez ważnej polisy OC - czytamy na stronie internetowej policji. Funkcjonariusze informują, że wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi, a pojazd sprawcy kolizji został odholowany.

