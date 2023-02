5-latka zakleszczona we wraku citroena. Dramatyczny wypadek

Jak opisują strażacy, do wypadku doszło 14 lutego, w Lublinie. 28-letni kierowca, który jechał z 5-letnią dziewczynką, w pewnym momencie uderzył w tira. Osoby, które podróżowały samochodem osobowym trafiły do szpitala; przedtem strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych by wydostać z wraku citroena zakleszczoną dziewczynkę. Do wypadku na ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. 11 lutego pisaliśmy o innym dramatycznym wypadku w województwie lubelskim - tym razem niestety zginęły dwie osoby. Volkswagen, którym podróżowały dwie osoby, dachował. W wyniku tego zdarzenia, zginął 64-latek, druga osoba poszkodowana w wypadku, zmarła w szpitalu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia. Uczestniczył w nim wyłącznie jeden pojazd, nie ucierpiały żadne osoby postronne.

