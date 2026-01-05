Orszak Trzech Króli w Lublinie. Utrudnienia w ruchy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-01-05 14:03

Kierowcy w Lublinie mogą spodziewać się we wtorek utrudnień w związku z planowanym orszakiem Trzech Króli. Zamknięta dla ruchu będzie ul. Królewska i fragment ul. Lubartowskiej. Niektóre autobusy i trolejbusy będzie jeździć objazdami.

Orszak Trzech Króli w Lublinie 2025

i

Autor: Mariusz Mucha / Super Express

Lubelski ratusz przypomniał, że we wtorek 6 stycznia o godz. 10 na Placu Zamkowym rozpocznie się orszak Trzech Króli, skąd uczestnicy wydarzenia przejdą do Archikatedry Lubelskiej ulicami: Kowalską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. Przemarsz odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu dla samochodów. Nad bezpieczeństwem czuwać będą policjanci.

Rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Monika Fisz poinformowała, że w związku z zamknięciem ul. Królewskiej i odcinka ul. Lubartowskiej komunikacja miejska będzie kursować objazdami od godz. 10 do 11.30. Nieczynne będą przystanki: Brama Krakowska, Probostwo i Szewska.

Autobusy linii nr 5, 6, 17, 22 i 25 będą kursować przez ul. Pl. Wolności, Narutowicza, Kołłątaja, 3 Maja, Al. Solidarności. Autobus nr 23 w kierunku Felina pojedzie przez Al. Tysiąclecia i Al. Unii Lubelskiej. Zaś 39 pojedzie objazdem przez Zesłańców Sybiru, 3 Maja, Al. Solidarności. Trolejbusy linii nr 156 i 160 w kierunku Choin pojadą ul. Fabryczną, Al. Unii Lubelskiej, Al. Tysiąclecia i Lubartowską. Natomiast w kierunku Felina i Os. Poręba skierowane zostaną przez ul. Lubartowską, Ruską, Al. Unii Lubelskiej i Fabryczną.

Kłaniajcie się królowie! Orszak Trzech Króli przeszedł przez Lublin
Orszak Trzech Króli w Lublinie 2025
18 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBLIN