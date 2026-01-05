Orszak Trzech Króli w Lublinie. Utrudnienia w ruchy

Lubelski ratusz przypomniał, że we wtorek 6 stycznia o godz. 10 na Placu Zamkowym rozpocznie się orszak Trzech Króli, skąd uczestnicy wydarzenia przejdą do Archikatedry Lubelskiej ulicami: Kowalską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. Przemarsz odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu dla samochodów. Nad bezpieczeństwem czuwać będą policjanci.

Rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Monika Fisz poinformowała, że w związku z zamknięciem ul. Królewskiej i odcinka ul. Lubartowskiej komunikacja miejska będzie kursować objazdami od godz. 10 do 11.30. Nieczynne będą przystanki: Brama Krakowska, Probostwo i Szewska.

Autobusy linii nr 5, 6, 17, 22 i 25 będą kursować przez ul. Pl. Wolności, Narutowicza, Kołłątaja, 3 Maja, Al. Solidarności. Autobus nr 23 w kierunku Felina pojedzie przez Al. Tysiąclecia i Al. Unii Lubelskiej. Zaś 39 pojedzie objazdem przez Zesłańców Sybiru, 3 Maja, Al. Solidarności. Trolejbusy linii nr 156 i 160 w kierunku Choin pojadą ul. Fabryczną, Al. Unii Lubelskiej, Al. Tysiąclecia i Lubartowską. Natomiast w kierunku Felina i Os. Poręba skierowane zostaną przez ul. Lubartowską, Ruską, Al. Unii Lubelskiej i Fabryczną.