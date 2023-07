Małżeństwo z Lubelskiego czerpało korzyści z prostytucji. Kobiety uprawiały seks w ich pokojach

Prostytutki uprawiały seks w pokojach małżeństwa z Lubelskiego, za co obydwoje zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty. Według ustaleń prokuratury 67-latek i 52-latek udostępniali je kobietom na terenie powiatu puławskiego, co robili od 2013 r aż do teraz - to nie wszystko, bo było to ich stałe źródło dochodu. Sutenerzy z Lubelskiego zostali w piątek, 28 lipca, doprowadzeni do Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, gdzie usłyszeli zarzuty. Wobec 67-latka i 52-latki prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju połączonego z odebraniem paszportów. Dodatkowo 67-latek otrzymał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich. Za sutenerstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

