Jak on to zrobił?

Fontanna, a właściwie cały zrewitalizowany Plac Litewski, to jeden z kilku prezentów (oprócz m.in. Areny Lublin, Mostu 700-lecia Lublina) jakie miasto sprawiło sobie na swe 700 urodziny. Na 1317 rok bowiem datuje się akt lokacyjny wydany przez księcia Łokietka. Całość kosztowała ponad 50 mln złotych, które w większości pochodziły z funduszy europejskich. Na popularnej "Litwie" zrobiło się naprawdę europejsko...

- Fontanna multimedialna należy do najnowocześniejszych w Polsce, a nawet Europie. Cały kompleks złożony jest z dziewięciu wodotrysków – siedmiu zdrojów w nowej części deptaka, fontanny spiralnej oraz głównej, multimedialnej, wyposażonej w 227 dysz. Fontanna składa się także z 319 reflektorów, które tworzą wielobarwne sekwencje - informuje gospodarz, czyli Miasto Lublin właśnie. - Do chwili obecnej powstało 10 pokazów, które można oglądać od maja do sierpnia, co weekend, w piątki i soboty o godz. 21.00.

W czasie inauguracyjnego pokazu pokazano "Wieniawski Impro" oraz "Symfonię Nauki".

Multimedialna fontanna w Lublinie. Harmonogram pokazów na maj 2024

03.05.2024 pt. - Symfonia Nauki, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Sen o Mieście04.05.2024 sb. - Czarcia Łapa, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Anioły Lubelskie

10.05.2024 pt. - Wieniawski IMPRO, Historia Placu Litewskiego na wesoło11.05.2024 sb. - Czarcia Łapa, Unia Narodów

17.05.2024 pt. - Symfonia Nauki, Wydarzenia Kulturalne18.05.2024 sb. - Czarcia Łapa, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Sen o Mieście

24.05.2024 pt. - Lublin is YOUth (v PL), Symfonia Nauki25.05.2024 sb. - Wieniawski IMPRO, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Anioły Lubelskie

31.05.2024 pt. - Wieniawski IMPRO, Unia Narodów01.06.2024 sb. - pokaz nie odbędzie się - NOC KULTURY