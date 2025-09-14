„Ognista burza” na Lubelszczyźnie! Terytorialsi w akcji. Co się dzieje?

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2025-09-14 10:29

Mieszkańcy Lubelszczyzny w najbliższych dniach mogą być świadkami wzmożonej aktywności żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Od niedzieli (14 września), 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła ćwiczenia pod kryptonimem „Ognista Burza”. Manewry, które potrwają do piątku, mają na celu sprawdzenie gotowości bojowej i doskonalenie umiejętności obronnych żołnierzy WOT.

Alert gotowości WOT w woj. warmińsko-mazurskim. Trwają poszukiwania zestrzelonych dronów

i

Autor: WOT/ Materiały prasowe

Ćwiczenia „Ognista Burza” w Lubelskiem. Co się dzieje?

Jak informuje oficer prasowa lubelskiej brygady, kapitan Marta Gaborek, ćwiczenia „Ognista Burza” będą prowadzone na terenie Lublina i powiatu lubelskiego, również poza obszarami wojskowymi. Oznacza to, że mieszkańcy mogą spotkać żołnierzy w pełnym umundurowaniu i z uzbrojeniem na ulicach swoich miejscowości.

Żołnierze będą poruszać się w grupach, w pełnym umundurowaniu i z uzbrojeniem, a w działaniach wykorzystywane będą również pojazdy i sprzęt wojskowy. Wszystko to stanowi element planowego szkolenia i nie wiąże się z żadnym zagrożeniem dla mieszkańców − uspokaja kpt. Gaborek.

„Ognista Burza” sprawdzianem dla terytorialsów. Szkolenie z obrony i reagowania kryzysowego

Celem ćwiczeń „Ognista Burza” jest praktyczne sprawdzenie gotowości bojowej Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ich zdolności do współpracy z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP oraz sojusznikami z NATO. Podczas manewrów żołnierze będą doskonalić umiejętności taktyczne, uczyć się wykorzystania nowoczesnego sprzętu oraz zwiększać zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych i w przypadku zagrożeń militarnych.

Kapitan Gaborek zaapelowała do mieszkańców Lubelszczyzny o wyrozumiałość i ostrożność w miejscach, gdzie prowadzone będą działania wojskowe.

„Żelazny Obrońca” − międzynarodowe ćwiczenia na wschodniej flance NATO

Ćwiczenie „Ognista Burza” jest częścią większych manewrów pod kryptonimem „Żelazny Obrońca” (ang. Brilliant Jump 24), w których uczestniczy ponad 30 tysięcy żołnierzy z Polski i państw NATO. Jak podkreślają przedstawiciele wojska, ćwiczenie ma charakter defensywny i stanowi element wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora” powstała w 2016 roku jako jedna z pierwszych tego typu jednostek w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty z siedzibą w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku i w Zamościu.

