Odepchnął policjanta podczas interwencji. 62-letni Ukrainiec wyrzucony z Polski

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-07 13:39

Nieprawidłowo zaparkowany tir zablokował przejazd w Wólce Okopskiej. Gdy policjant interweniował, 62-letni obywatel Ukrainy nie wykonywał jego poleceń, a następnie odepchnął funkcjonariusza. Mężczyzna został wydalony z Polski i przez pięć lat nie może wjechać do państw strefy Schengen.

Zatrzymany w kajdankach mężczyzna prowadzony przez policjanta i funkcjonariusza. O incydencie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe

Do interwencji doszło w niedzielę w miejscowości Wólka Okopska. Funkcjonariusze z komisariatu w Dorohusku zauważyli tira, który został zaparkowany w nieprawidłowy sposób. Ciężarówka tamowała przejazd i utrudniała poruszanie się innym kierowcom.

Policjanci podjęli interwencję wobec 62-letniego obywatela Ukrainy. Jak wynika z policyjnego komunikatu, mężczyzna nie wykonywał wydawanych mu poleceń. W pewnym momencie odepchnął mundurowego, naruszając jego nietykalność cielesną.

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Otrzymał zakaz wjazdu na pięć lat

62-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Funkcjonariusze przeprowadzili z nim również czynności dotyczące popełnionych wykroczeń drogowych.

Mężczyzna stanął przed sądem w trybie przyspieszonym i został ukarany grzywną. Następnie policjanci wystąpili do Placówki Straży Granicznej w Dorohusku o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do swojego kraju.

Obywatel Ukrainy opuścił już Polskę. Otrzymał również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu zarówno do Polski, jak i pozostałych państw strefy Schengen.

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