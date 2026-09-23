Obywatel Nigerii poszukiwany za oszustwa. Został zatrzymany w Finlandii

Skazany brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyspecjalizowała się w oszustwach tzw. metodą „na amerykańskiego żołnierza”. Przestępcy celowali w kobiety, nawiązując z nimi relacje i budując zaufanie. Finałem tych znajomości było wyłudzanie zgromadzonych przez ofiary środków, a w niektórych przypadkach nakłanianie ich do brania pożyczek.

38-letni obywatel Nigerii z licznymi zarzutami

Z informacji przekazanych przez podinspektora Kamila Gołębiowskiego wynika, że zatrzymany 38-latek usłyszał około 40 zarzutów. Działania grupy uderzały nie tylko w Polki, ale ofiarami oszustów padały także kobiety z innych państw należących do Unii Europejskiej.

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Sprawą namierzenia zbiega zajmowali się lubelscy policjanci z II Komisariatu. Analiza zgromadzonych materiałów i śladów pozwoliła kryminalnym zacieśniać krąg poszukiwań. W rezultacie funkcjonariusze odkryli, że poszukiwany mężczyzna przebywa na terytorium Finlandii.

Zatrzymanie 38-latka w Finlandii. Przestępca w polskim więzieniu

Do ujęcia mężczyzny doszło dzięki współdziałaniu z Wydziałem Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Zatrzymanie na terenie Finlandii przeprowadzili lokalni funkcjonariusze, po czym 38-latek został przetransportowany do Polski.

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Po dopełnieniu wszystkich wymaganych procedur, obywatel Nigerii trafił prosto do celi w zakładzie karnym. Oszust spędzi za kratami niemal cztery lata. Został również obciążony karą finansową wynoszącą 80 tysięcy złotych.