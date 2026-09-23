Leżą pod drzewami, a można na nich zarobić. Ruszył skup

Leżą pod drzewami, a można na nich zarobić

Początek jesieni to czas, gdy kasztanowce zaczynają zrzucać swoje owoce. To właśnie wtedy rusza sezon na ich zbieranie. Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że kasztany trafiają nie tylko do dziecięcych kolekcji i jesiennych dekoracji, ale również do punktów skupu.

Sezon trwa zazwyczaj od września do początku listopada, a stawki nie są wszędzie takie same. Wpływ na cenę ma m.in. jakość surowca, jego ilość, miejsce skupu oraz aktualne zapotrzebowanie. Poszukiwane są przede wszystkim owoce świeże, suche i pozbawione pleśni czy widocznych uszkodzeń.

Ile można dostać za kilogram kasztanów?

W 2026 roku ceny są zróżnicowane. W aktualnych ogłoszeniach można znaleźć m.in. stawkę 50–70 groszy za kilogram na Mazowszu oraz około 1 zł za kilogram w województwie zachodniopomorskim i w jednym ze skupów w Wielkopolsce. W szerszych zestawieniach pojawiają się również stawki sięgające około 1–2 zł za kilogram.

100 kilogramów kasztanów to nawet 100 zł

Przy stawce 1 zł za kilogram, 100 kg kasztanów daje 100 zł. Przy 500 kg byłoby to już 500 zł, a zebranie tony oznaczałoby 1000 zł. Warto też pamiętać, że ostateczna cena może zależeć od konkretnego punktu. Przed rozpoczęciem zbierania większej ilości dobrze więc sprawdzić, czy w okolicy działa skup i jakie aktualnie ma warunki przyjęcia surowca.

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Nie tylko kasztany. Skupy szukają też żołędzi

Jesienią zainteresowanie skupujących nie ogranicza się wyłącznie do kasztanów. W niektórych punktach przyjmowane są również żołędzie. Ich ceny mogą być wyższe niż w przypadku kasztanów, ale także tutaj wszystko zależy od konkretnego odbiorcy, jakości oraz aktualnego zapotrzebowania. Dla osób, które i tak spędzają jesienią czas na spacerach, może to być więc sposób na dodatkowe zajęcie.