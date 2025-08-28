Nowy rok szkolny 2025. Czy 1 września trzeba iść do szkoły?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-28 5:51

1 września to data, którą zna każdy uczeń i rodzic - symboliczny koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego, który zbliża się już wielkimi krokami. Wielu uczniów zastawia się więc, czy tego dnia trzeba iść do szkoły czy jednak można przedłużyć sobie wolne do 2 września? Wyjaśniamy.

Klasa w szkole

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne/ Pexels.com
Lublin SE Google News
  • 1 września to tradycyjny początek roku szkolnego, jednak nie zawsze oznacza on od razu powrót do pełnych zajęć lekcyjnych.
  • Większość szkół w Polsce tego dnia organizuje uroczyste rozpoczęcie, takie jak apel i spotkania z wychowawcami.
  • Pełne zajęcia dydaktyczne, czyli typowe lekcje, rozpoczynają się zazwyczaj dopiero 2 września.
  • Czy obecność 1 września jest obowiązkowa i co zrobić w przypadku nieobecności? Sprawdź szczegóły!

Nowy rok szkolny 2025/2026

Koniec wakacji to moment, którego większość uczniów wolałaby w ogóle nie doświadczać. Dwa miesiące beztroski, wolności i odpoczynku mijają błyskawicznie, a wraz z nadejściem września trzeba znów spakować plecak, włożyć mundurek lub ulubioną bluzę i ruszyć do szkoły. Początek nowego roku szkolnego nie należy więc do najbardziej wyczekiwanych chwil, bowiem zamiast leniwych poranków pojawia się budzik, plan lekcji i stosy podręczników. Niestety taki powrót do rutyny jest nieunikniony i zbliża się wielkimi krokami, bowiem to właśnie 1 września tysiące uczniów ponownie przekroczy próg swojej szkoły.

Polecany artykuł:

Mleko, mundurki i Lenin. Szkoła w PRL-u to był inny świat! Pamiętasz?

1 września w szkołach. Lekcje czy tylko uroczyste rozpoczęcie?

1 września w większości polskich szkół nie oznacza jeszcze powrotu do tradycyjnych zajęć. Dzień ten to przede wszystkim moment uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego, czyli apel na sali gimnastycznej, powitanie uczniów i nauczycieli, a często także spotkanie z wychowawcą w klasie. Zwykle trwa to zaledwie 2-3 godziny, po czym uczniowie wracają do domu. Prawdziwe lekcje rozpoczynają się dopiero następnego dnia, czyli 2 września, kiedy plan zajęć wchodzi już w życie. Tym samym więc w głowach coraz większej ilości uczniów pojawia się pytanie - czy 1 września trzeba przyjść do szkoły?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najsłabsze podstawówki w woj. łódzkim

To najsłabsze podstawówki w woj. łódzkim
11 zdjęć

Czy 1 września trzeba iść do szkoły?

1 września jest obowiązkowym dniem obecności w szkole, ponieważ oficjalnie rozpoczyna się wtedy rok szkolny. Nie oznacza to jednak zwykłych lekcji, bowiem tak jak wspominaliśmy już wcześniej, w zdecydowanej większości placówek tego dnia odbywa się uroczysta inauguracja - apel, spotkanie z wychowawcą i sprawy organizacyjne. Zajęcia dydaktyczne, czyli typowe lekcje według planu, ruszają dopiero następnego dnia, czyli 2 września.

Dla uczniów i rodziców oznacza to, że 1 września trzeba pojawić się w szkole, ale nie ma potrzeby noszenia wszystkich podręczników ani przygotowywania się do zajęć. To raczej symboliczny początek roku, a nie dzień nauki w pełnym wymiarze. Jeśli jednak uczeń nie pojawi się na inauguracji, jest to nieobecność, która powinna zostać usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów.

Rozpoczęcie roku szkolnego w PSP nr 17 w Radomiu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROK SZKOLNY