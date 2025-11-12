Nowy mural w Lublinie zachwyca! To pierwszy w Polsce projekt z akcji „Polska na TAK”

Lublin jako pierwszy w Polsce odsłonił mural w ramach akcji „Polska na TAK”.

Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada o godzinie 11:11.

Mural pokazuje przekrój mieszkańców Polski – m.in. studenta, starszą panią z kotem i czarnoskórego jazzmana.

Całość ujęta jest w ramkę przypominającą znaczek pocztowy – symbol komunikacji i otwartości.

Obraz jest doskonale widoczny z daleka, od strony ulicy Bernardyńskiej, która niejako wpada na kamienicę. – Iluzją malarską przeniosłem to, co jest na frontowej ścianie, na jej bok. Okna posłużyły jako ramy oddzielnych obrazów, w każdej z nich jest oddzielny bohater - tłumaczył autor, Mateusz Bąk zamysł, dzięki któremu mural współgra z istniejącymi, prawdziwymi oknami kamienicy. Artysta jest absolwentem malarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, od lat obecnym w środowisku streetartowym. W swojej twórczości łączy doświadczenie malarza i projektanta, tworząc prace na pograniczu sztuki, reklamy i ilustracji.

- Przedstawiają one przekrój mieszkańców. Można zobaczyć m.in. studenta przygotowującego się do egzaminu i poprawiającego krawat, starszą panią głaszczącą kotka, czy czarnoskórego jazzmana, który jest symbolem otwartości naszego kraju. Całość jest zwieńczona ramką symbolizującego znaczek, a stempel pokazuje gdzie i kiedy mural został zrobiony. Znaczek jest symbolem komunikacji międzyludzkiej, a całość ma być niejako pocztówką z Polski zachęcającą turystów do zwiedzania naszego kraju – dodaje.

Ludziom się podoba. - Pięknie jest, nie ma co. Grunt, że coś się zmienia - mówi starszy, ponad 80-letni pan z tajemniczą miną. - Kiedyś to zwłaszcza ten student miałby co oglądać, jego okno wychodzi na plac, gdzie dawniej swe wdzięki oferowały panie lekkich obyczajów...

Nowy mural chwalił także Jakub Stefaniak, sekretarz stanu, wiceszef Kancelarii Premiera. - Jak w soczewce pokazuje miasto, pokazuje jak piękny i różnorodny jest Lublin - mówił polityk, który urodził się i wychował w Lublinie.

W polskich Atenach u księżnej Izabeli