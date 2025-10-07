Nowe terminy ferii zimowych 2026. Takiej zmiany nie było od lat!

Kiedy są ferie w 2026 roku? Ferie zimowe 2026

W ostatnich dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło oficjalne terminy ferii zimowych na 2026 rok i okazuje się, że są zmiany. W nadchodzącym roku bowiem nie będzie już czterech tur przerw, lecz tylko trzy. Zmiana dotychczasowego systemu ma pomóc w lepszym rozłożeniu ruchu turystycznego oraz ułatwić przygotowania szkół do zimowej przerwy. Ferie zimowe 2026 rozpoczną się więc 19 stycznia, a zakończą 1 marca.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026

Ministerstwo opublikowało już terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw:

Pierwsza tura (19 stycznia - 1 lutego): województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.

województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Druga tura (2 lutego - 15 lutego): województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie oraz opolskie.

województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie oraz opolskie. Trzecia tura (16 lutego - 1 marca): województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie oraz śląskie.

Co ważne, mimo że wprowadzono zmiany w ilości tur, to wiadomo już, że system rotacyjny pozostaje. Oznacza to więc, że województwa, które w 2026 roku jako ostatnie rozpoczynają ferie, w roku 2027 będą tymi, które jako pierwsze zaczną zimowy wypoczynek.

Ferie zimowe 2026 budzą kontrowersje. Są obawy przed tłokiem

Według resortu edukacji zmiany w harmonogramie ferii zimowych pozytywnie wpłyną na organizację ruchu turystycznego, jednak spora część rodziców już dziś obawia się tłoku na stokach i w innych popularnych lokalizacjach turystycznych. W sieci pojawiają się głosy, iż ferie staną się luksusem dla bogatszych, a nie wszystkich dzieci. Inni zauważają również, że nowe rozwiązanie jest dobre, ale nie dla uczniów, a dla przedsiębiorców:

Taki plan jest dobry tylko właścicieli pensjonatów, nie dla uczniów. Od dawna moje wnuki nie mogą się spotkać tylko dlatego, że mieszkają w różnych województwach: lubelskie i małopolskie - relacjonowała internautka, cytuje portal Fakt.pl.

