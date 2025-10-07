Nowe terminy ferii zimowych 2026. Takiej zmiany nie było od lat!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-07 16:30

Choć całkiem niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, to już wiele osób zastanawia się, kiedy wypadają ferie zimowe w 2026 r. Co ciekawe, okazuje się, że tym razem zimowa przerwa od szkoły będzie różniła się od tych, które znaliśmy dotychczas. Wprowadzono bowiem dużą zmianę.

Kiedy ferie zimowe na Podkarpaciu?

Autor: Yan Krukau/ Pexels.com W roku szkolnym 25-26 są trzy terminy zimowej przerwy w nauce
Kiedy są ferie w 2026 roku? Ferie zimowe 2026

W ostatnich dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło oficjalne terminy ferii zimowych na 2026 rok i okazuje się, że są zmiany. W nadchodzącym roku bowiem nie będzie już czterech tur przerw, lecz tylko trzy. Zmiana dotychczasowego systemu ma pomóc w lepszym rozłożeniu ruchu turystycznego oraz ułatwić przygotowania szkół do zimowej przerwy. Ferie zimowe 2026 rozpoczną się więc 19 stycznia, a zakończą 1 marca.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026

Ministerstwo opublikowało już terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw: 

  • Pierwsza tura (19 stycznia - 1 lutego): województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.
  • Druga tura (2 lutego - 15 lutego): województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie oraz opolskie.
  • Trzecia tura (16 lutego - 1 marca): województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie oraz śląskie.

Co ważne, mimo że wprowadzono zmiany w ilości tur, to wiadomo już, że system rotacyjny pozostaje. Oznacza to więc, że województwa, które w 2026 roku jako ostatnie rozpoczynają ferie, w roku 2027 będą tymi, które jako pierwsze zaczną zimowy wypoczynek.

Ferie zimowe 2026 budzą kontrowersje. Są obawy przed tłokiem

Według resortu edukacji zmiany w harmonogramie ferii zimowych pozytywnie wpłyną na organizację ruchu turystycznego, jednak spora część rodziców już dziś obawia się tłoku na stokach i w innych popularnych lokalizacjach turystycznych. W sieci pojawiają się głosy, iż ferie staną się luksusem dla bogatszych, a nie wszystkich dzieci. Inni zauważają również, że nowe rozwiązanie jest dobre, ale nie dla uczniów, a dla przedsiębiorców:

Taki plan jest dobry tylko właścicieli pensjonatów, nie dla uczniów. Od dawna moje wnuki nie mogą się spotkać tylko dlatego, że mieszkają w różnych województwach: lubelskie i małopolskie - relacjonowała internautka, cytuje portal Fakt.pl.

