Tak spędzano ferie w okresie PRL-u. Dziś już nie ma takich zim

Ferie zimowe w PRL-u. Zaspy sięgały kilku metrów!

Dokładnie 20 stycznia 2025 roku pierwszą przerwę zimową od szkoły rozpoczynają uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a cały harmonogram z terminami ferii dla innych regionów znajdziecie tutaj: Terminy ferii zimowych 2025. Mamy cały harmonogram. Uczniowie zacierają już ręce!

Współcześnie większość uczniów w czasie ferii wyjeżdża w góry, by skorzystać z zimowej pogody i pojeździć na nartach. Część wybywa poza granice kraju, a inni pozostają wierni polskim stokom. Przed laty również takowe wyjazdy cieszyły się popularnością, lecz niestety były rzadkością. Jeśli jednak ktoś wybrał się na taką podróż, był nie lada szczęściarzem. Ci natomiast, którzy pozostawali w domach, także potrafili świetnie się bawić nawet mimo kilkumetrowych zasp!

Jak spędzano ferie zimowe w okresie PRL-u? Wyjazdy na narty były luksusem

Mało kto dziś pamięta czasy, gdy zaspy sięgały kilku metrów, a wartości na termometrach pokazywały nawet -20 stopni Celsjusza! PRL-owskie zimy obfitowały właśnie w takie warunki atmosferyczne, lecz mimo to podczas ferii zimowych dzieci i młodzież bawiły się na dworze, lepiły bałwany czy igloo. Popularną aktywnością była także jazda na sankach, które brano pod pachę i kierowano się na najwyższą górkę w okolicy, by doznania były jak najlepsze. Choć dziś nie zaleca się takiej czynności, to przed laty normą była również jazda na łyżwach po lokalnych stawach. Bitwa na śnieżki czy zlizywanie sopli to kolejne zabawy, które dawniej sprawiały dzieciom mnóstwo frajdy.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie kilka archiwalnych fotografii, na których widać PRL-owską zimę.