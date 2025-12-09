Niepokojące zachowanie starszego pana. 13-latek zadzwonił na 112

W sobotę (6.12) w Urszulinie doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja młodego mieszkańca. 13-latek zwrócił uwagę na starszego mężczyznę stojącego w rejonie przystanku autobusowego. Zachowanie nieznajomego od razu wzbudziło jego niepokój - mężczyzna sprawiał wrażenie zagubionego i nie potrafił powiedzieć, gdzie się znajduje ani w którą stronę powinien się udać.

Zgłoszenie na numer alarmowy 112

Nastolatek nie zbagatelizował sytuacji. Po krótkiej rozmowie, podczas której mężczyzna podawał sprzeczne informacje o tym, skąd jest i dokąd zmierza, 13-latek zdecydował się zadzwonić na numer alarmowy 112. Zgłosił, że spotkał starszego, zdezorientowanego człowieka, który twierdzi, że uderzył się w głowę i nie pamięta drogi do domu.

Policjanci szybko ustalili jego tożsamość

Na miejsce został skierowany patrol z Urszulina. Dzielnicowy po rozmowie z mężczyzną ustalił zarówno jego dane, jak i miejsce zamieszkania. Jak się okazało, dezorientacja nie wynikała z urazu, lecz ze znacznego działania alkoholu. 62-latek nie wymagał pomocy medycznej. Policjanci odwieźli go do rodziny mieszkającej na terenie gminy Urszulin.

Postawa nastolatka godna pochwały

Dzięki czujności i odpowiedzialności 13-latka mężczyzna nie błąkał się dalej po okolicy i bezpiecznie wrócił do domu. Policja podkreśla, że właściwa reakcja młodego człowieka mogła zapobiec poważniejszym konsekwencjom, szczególnie biorąc pod uwagę późną porę i niską temperaturę.