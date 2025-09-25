Nauczyciel z Zamościa oskarżony o przestępstwa seksualne. "Wyraził żal"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-09-25 8:55

Prokuratura Rejonowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi jednej ze szkół podstawowych w mieście. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Śledztwo zostało wszczęte po informacji od rodziców jednej z uczennic.

Nauczyciel z Zamościa oskarżony o przestępstwa seksualne wobec uczennicy

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Nauczyciel z Zamościa oskarżony o dwa przestępstwa seksualne.
  • Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Zamościu.
  • Sprawę zgłosili rodzice uczennicy.
  • Sąd zastosował areszt tymczasowy.
  • Zabezpieczono nośniki, dane i monitoring.
  • Ujawniono korespondencję z pokrzywdzoną.
  • Początkowo zaprzeczał, później przyznał się i wyraził żal.
  • Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro dziecka.

Śledczy zarzucili nauczycielowi jednej ze szkół podstawowych w Zamościu popełnienie dwóch przestępstw „z katalogu przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Śledztwo w tej sprawie wszczęto po informacji od rodziców jednej z uczennic tej szkoły. Zebrane na początku dowody pozwoliły na przedstawienie nauczycielowi zarzutów i zastosowanie aresztu przez sąd, który uznał, że zebrany materiał dowodowy "w dużym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przestępstw". Podejrzany jest nadal aresztowany.

W czasie śledztwa prokuratura zabezpieczyła nośniki elektroniczne do oględzin i badań przez biegłych. Sąd przesłuchał pokrzywdzoną dziewczynkę z udziałem biegłego psychologa, przesłuchano także świadków, zabezpieczono dane telekomunikacyjne i zapisy z monitoringu.

Czytaj też: Bartłomiej B. zabił ojca i brata siekierą, uciekł ze szpitala. Wyrok 30 lat więzienia utrzymany

- W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego – opisał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.

Czytaj też: Poszukiwania Artura trwają od 2014 roku. Policja pokazała, jak może dziś wyglądać

Podejrzany początkowo nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się oraz „wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania, jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie”. Ze względu na dobro dziewczynki prokuratura nie ujawnia więcej informacji na temat ustaleń i treści zarzutów w tej sprawie.

Propaganda w polskich szkołach. Jak naprawdę wyglądała edukacja w czasach PRL-u?
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAMOŚĆ