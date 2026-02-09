Muzyczny hołd dla Romualda Lipki w Lublinie. Z Ratusza zabrzmiało „Takie tango”

6 lutego minęła szósta rocznica śmierci Romualda Lipki, współzałożyciela Budki Suflera

W Lublinie uczczono pamięć kompozytora symbolicznym muzycznym hołdem

Z balkonu Ratusza miejski hejnalista zagrał na trąbce melodię „Takie tango”

Przechodnie zatrzymywali się, by posłuchać i powspominać artystę

Romuald Lipko był autorem wielu hitów Budki Suflera i innych wykonawców

Kompozytor zmarł 6 lutego 2020 roku po walce z nowotworem dróg żółciowych wątroby

Spoczął na cmentarzu przy ul. Lipowej w centrum Lublina

Mieszkańcy podkreślali, że jego muzyka towarzyszy im przez całe życie

Romuald Lipko zmarł w nocy 6 lutego 2020 roku. To był szok, bo kompozytor dał się poznać światu jako wulkan energii, zawsze pełen pomysłów i optymizmu. Lublinianin z urodzenia i wyboru przez kilkadziesiąt lat stworzył potężną ilość hitów zarówno dla swej Budki Suflera, jak i innych artystów. Miał tyle planów, tyle melodii do zapisania w zeszycie nutowym... Nawet wtedy, kiedy w jego życiu pojawił się bardzo groźny wróg. Artysta zmagał się ze śmiertelną chorobą, ale ani na chwilę nie dopuszczał do siebie myśli o porażce. - To nowotwór dróg żółciowych wątroby. Póki co, udało się go powstrzymać - opowiadał dziennikarzowi SE.

Niestety...

9 lutego 2020 roku kompozytor spoczął na najstarszej lubelskiej nekropolii, położonym w centrum miasta cmentarzu przy ul. Lipowej. Oszczędny w formie, zbudowany z grafitowego granitu w kształcie przypominającym odwróconą łódź. I ten napis CISZA JAK TA... nie usłyszymy już nowych kompozycji, ale te które zostawił nam Romuald Lipko zostaną z nami na zawsze. Jedną z nich, "Takie tango" Lublinianie usłyszeli graną na trąbce z balkonu Ratusza. Dźwięki nieśmiertelnego przeboju popłynęły po lubelskich ulicach tuż po hejnale, granym w południe.

i Autor: Mucha Mariusz / Super Express

- To symboliczny, muzyczny hołd dla artysty. Z balkonu ratusza wybrzmiała dziś melodia utworu „Takie tango” Budki Suflera. Pamiętacie ten tekst: „bo do tanga trzeba dwojga…”? Mamy nadzieję, że dziś wielu z Was nuci go razem z nami - tłumaczyli pracownicy magistratu. - W ten sposób upamiętniliśmy szóstą rocznicę śmierci Romualda Lipko, współzałożyciela i lidera zespołu Budka Suflera, wybitnego muzyka i kompozytora.

Czytaj też: Państwo wciąż ma do oddania rodakom nawet 30 tys. zł. Niewielu Polaków o tym wie

I rzeczywiście, wiele osób przystanęło, żeby posłuchać i powspominać. Lipko był znanym i lubianym Lublinianinem, który bardzo często podkreślał swoją „lubelskość“. Charakterystyczna, drobna postać muzyka za kierownicą potężnego amerykańskiego V8 wpisała się na trwałe w historię miasta. - Kiedy Budka Suflera grała swoje pierwsze przeboje, chodziłem do podstawówki. Słucham tej muzyki w dalszym ciągu. Twórczość Lipki jest więc za mną przez całe moje życie, dlatego dzisiaj zjawiłem się pod Ratuszem - mówi SE Krzysztof Brzuszkiewicz.

Romuald Lipko - Lublin pamięta o Tobie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.