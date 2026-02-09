Są na świecie miasta, które wydają się przeczyć zdrowemu rozsądkowi - powstałe w miejscach, gdzie klimat, odległość i natura mówią człowiekowi jasno: "to nie jest miejsce do życia". A jednak istnieją, funkcjonują i tętnią codziennością, choć dla reszty świata pozostają niemal niewidoczne. Jednym z nich jest Norylsk, czyli rosyjskie miasto, do którego nie prowadzi żadna droga, a wjazd dla obcych wciąż wymaga specjalnego zaproszenia.

To najbardziej zamknięte miasto świata

Norylsk to jedno z najbardziej niezwykłych, ekstremalnych i jednocześnie przygnębiających miast na ziemi. Miejscowość znajduje się w azjatyckiej części Rosji w Kraju Krasnojarskim, a mieszka w niej ok. 170 tys. mieszkańców. Cudzoziemcy nie mogą wjechać tam swobodnie - wymagane jest specjalne pozwolenie wydawane głównie w celach służbowych przez rosyjskie władze.

Norylsk - miasto zbudowane prze więźniów

Historia Norylska jest mroczna. Miasto powstało w latach 30. XX wieku wraz z odkryciem ogromnych złóż niklu, miedzi, palladu i platyny. Jego budowa była ściśle związana z systemem łagrów. Działał tu Norillag - jeden z największych obozów pracy przymusowej w ZSRR. Setki tysięcy więźniów politycznych i kryminalnych budowały miasto, kopalnie i huty w temperaturach sięgających -50°C, a wielu z nich nie przeżyło. Niestety, ale dzisiejszy Norylsk stoi dosłownie na fundamencie tej historii.

Najbardziej mroczne i zamknięte miasto świata - Norylsk [ZDJĘCIA]

Norylsk - przemysłowy gigant i ekologiczna katastrofa

Sercem miasta jest koncern Norilsk Nickel (Nornickel) - jeden z największych producentów niklu i palladu na świecie. Dzięki temu Norylsk ma ogromne znaczenie gospodarcze dla Rosji. Cena tego jest jednak wysoka. Okazuje się bowiem, że Norylsk od lat znajduje się na listach najbardziej zanieczyszczonych miast globu. Emisje dwutlenku siarki, metali ciężkich i pyłów sprawiły, że:

okoliczna tundra jest miejscami martwa,

śnieg bywa czarny lub żółtawy,

choroby układu oddechowego są znacznie częstsze niż średnia krajowa.

W 2020 roku doszło tu do jednej z największych katastrof ekologicznych w historii Rosji - wycieku dziesiątek tysięcy ton oleju napędowego do rzek i gleby.

Jak żyje się w Norylsku?

Średnia roczna temperatura powietrza w mieści wynosi zaledwie minus 10 stopni Celsjusza, a termometry pokazują niekiedy nawet -55 stopni Celsjusza. Co gorsza, ze względu na to, że Norylsk jest miastem wysuniętym najdalej na północ i jednym z trzech, które znajdują się na obszarze panowania wiecznej zmarzliny słońce pokazuje się tam bardzo rzadko.

Mimo to w mieście mieszka wiele osób, działają tam szkoły, teatry, sklepy, które sprawiają, że można choć przez chwilę poczuć się tak jak w "normalnym świecie". Choć być może dla mieszkańców to właśnie tak wygląda normalny świat? Tego niestety nie wiemy, lecz jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest to jedno z najbardziej mrocznych miejsc na naszej planecie.